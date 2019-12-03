Сюрприз: "миллиард для миллиона" стал повышенными налогами для 213 000 жителей

В соответствии с принятой в прошлом году налоговой реформой, миллион жителей Литвы в течение 3 лет должен был получить миллиард евро. Однако сейчас в парламенте появилось предложение, которое изменит этот план до неузнаваемости.

В Литве подоходный налог с граждан составляет 20%. Однако люди с небольшими доходами платят его не со всей суммы. Действует необлагаемый налогами минимум (ННМ).

В этом году его формула выглядит так: 300 – (0,15 * (зарплата на бумаге – минимальная зарплата).

В 2020 году должна была вступить в силу следующая формула: 400 – (0,2 * (зарплата на бумаге – минимальная зарплата).

Однако Минфин предложил правительству изменить ее на следующую: 350 – (0,17 * (зарплата на бумаге – минимальная зарплата).

Т.е. ННМ увеличился бы медленнее, а это помогло бы получить больше доходов.

В свою очередь депутат Альгирдас Буткявичюс предложил иною формулу: 400 – (0,27 * (зарплата на бумаге – минимальная зарплата).

Важно не забывать, что в 2020 году минимальная зарплата увеличится с 555 до 607 евро "на бумаге".

В выводах Комитета по бюджету и финансам сказано, что в предложении Буткявичюса остается в силе установленный ранее ННМ, но снижается объем его применения. В 2020 году ННМ будет действовать до 1,5 средней зарплаты, а в 2021 году – до 1,3.

Предложение Буткявичюса парламент одобрил в первом чтении. Однако правительство предлагает не делать этого.

2 декабря на заседании правительства предлагалось оставить в силе формулу Минфина.

"Из-за предложения Буткявичюса вырастет налоговое бремя (т.е. снизятся доходы "на руки") для 213 000 жителей, получающих средние зарплаты", – сказано в документе.

Если закон не изменят, то в 2020 году воспользоваться ННМ смогут те, кто получает до 2607 евро "на бумаге", если примут предложение правительства – до 2665,82 евро, а если предложение Буткявичюса – до 2088,48 евро.

По сравнению с действующим сейчас порядком, если примут предложение Буткявичюса, увеличится налоговое бремя получающих больше 1500 евро "на бумаге" (около 940 евро "на руки").



В таблице показано, что, например, при зарплате "на бумаге" в 2000 евро работник не только не получит обещанных денег, но и будет платить каждый месяц на 12 евро больше.

Получатели минимальных доходов, если использовать формулу Буткявичюса, получат ту же пользу, что и предполагалась в ходе реформы - 22 евро в месяц.

Если будет принято новое предложение правительства, то их доходы увеличатся на 10 евро.

Буткявичюс также предлагает установить 32% тариф на доходы, превышающие 84 средние зарплаты в 2020 году и 60 в 2021 году. Сейчас на доходы выше этих сумм предложен 27% тариф.

"Это увеличит социальную справедливость, побудит людей с большими зарплатами к большей солидарности с теми, у кого доходы меньше", – считает парламентский Комитет по бюджету и финансам.

На пленарном заседании Буткявичюс сказал, что 612 000 работников в Литве получают зарплаты по своим размерам выше минимума, но меньше средней.

"Я понимаю, что консерваторы и либералы защищают богатых людей и предлагают ННМ тем, у кого большие зарплаты - больше двух средних или две зарплаты. Мое предложение - помощь тем людям, которые получают минимальную зарплату или зарабатывают до 1,5 средней зарплаты", – сказал он.

Консерватор Миколас Маяускас назвал предложение Буткявичюса "блиц-реформой".

"По предложению Буткявичюса, с января увеличатся налоги для среднего класса. Немного, но увеличатся. Мне кажется, что было бы безответственно в срочном порядке принимать такие решения и осуществлять и еще одну "блиц-реформу", о которой не говорили, Налоговая о ней не знает, бизнес не знает, общество не знает, и мне кажется, что мы не подготовлены к еще одной блиц-реформе", – сказал он.