Новые детали о финансировании улицы Сквернялиса: нет ни заявки, ни упоминания конкретной суммы

Муниципалитет Вильнюсского района в этом году не передавал ни в Министерство транспорта и коммуникаций, ни в Литовскую дирекцию автомобильных дорог заявку в связи с асфальтированием ул. Упес в деревне Смигляй, где проживает премьер-министр Литвы, такие данные обнаружило информационное агентство BNS, собрав необходимые документы.

Дополнительные 300 000 евро на асфальтирование этой улицы были выделены после того, как мэр Вильнюсского района Мария Рекст 22 октября выслала обращение в министерство транспорта и коммуникаций. В документе не был указан ни конкретный объект, ни конкретная сумма.

Министерство с июля 2019 года возглавляет однопартиец Рекст Ярослав Наркевич.

Мэрии Вильнюсского района были выделены дополнительные средства в соответствии с установкой протокола правительства от 2015 года, согласно которой 6 муниципалитетам, где живут нацменьшинства, выделят на 10% больше средств.

Муниципалитеты Вильнюсского и Тракайского района в этом году в соответствии с этим документом получали дополнительные средства дважды.

Мэр указала, что Вильнюсский район находится рядом с городом, общей сетью дорог пользуются жители города и района. В районе 2500 км дорог, из них асфальтированы только 18%, остальные - гравийные и грунтовые. Кроме того, с 2015 года муниципалитет мог получать по 10% средств, но их стали выплачивать лишь с 2018 года.

После этих аргументов мэра министерство через неделю предложило правительству выделить на дороги Вильнюсского района дополнительные 300 000 евро.

Правительство без дискуссий одобрило проект, предложенный Наркевичем. Портал 15min.lt сообщает, что всю эту сумму муниципалитет передал на асфальтирование ул. Упес, на которой живет премьер Литвы.

В Литве есть 6 районов, густо населенных нацменьшинствами - Вильнюсский, Тракайский, Шальчининкский, Висагинский, Игналиснкий и Швенченский. Все они могли претендовать на эти 10% сверху. Но получили по два раза деньги только Тракайский и Вильнюсский районы.

"Поступали заявки только из этих районов, были бы заявки других районов, и они получили бы средства", – сказано в ответе министерства.

Однако министерство транспорта признало, что другие районы не знали о возможности получить на 10% больше средств - их о такой возможности не информировали.

Мэрия Вильнюсского района в этом году несколько раз обращалась за средствами на ремонт дорог. В документах видно, что в январе просили деньги конкретно на ул. Упес, однако в августе при повторном обращении этой улицы в заявке уже не было. В январской заявке ул. Упес по приоритету занимала последнее 6-е место (просили 350 000 евро).

Представитель муниципалитета Йоланта Гульбинович сказала BNS, что в августе просили финансирование "в том числе на ул. Упес, в Зуюнай, ул. Решес, в Авиженяй и т.д". На просьбу прислать этот документ Гульбинович ответила, что, давая ответ BNS - она ошиблась.

"В прошлом комментарии я допустила ошибку, просто я неправильно записала мысли коллег. Они имели в виду, что заявка с указанием объектов, была подана в 2018 году", – сказала Гульбинович.

Еще до того как правительство выделило финансирование, муниципалитет включил ул. Упес в число приоритетов, это было 25 октября. Причина - жители на свои деньги заасфальтировали часть улицы и в связи с ее ремонтом многократно обращались в министерство и ЛДАД.

30 октября правительством были выделены средства на асфальтирование 1,5 км ул. Упес (общая длина 6 км, дальнейшая судьба будет зависеть от финансовых возможностей мэрии). Подготовка улицы к работам началась 18 ноября. Этим занимается компания Kauno tiltai.