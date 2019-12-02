В Вильнюсе перевернулся еще один автомобиль

ru.DELFI.lt

2 декабря, в 12.30 ч., в Вильнюсе произошло еще одно ДТП, во время которого перевернулся автомобиль (рано утром автомобиль Audi перевернулся на ул. Гележинё Вилко, почти в то же время недалеко от Вильнюса столкнулись автомобили Audi и Subaru, которым управлял бывший командарм Йонас Жукас).

ДТП произошло на ул. Гарюну. По словам водителя тягача Scania, он ехал по третьей полосе и не заметил ехавший по второй полосе автомобиль Audi, поэтому зацепил его. Audi вылетел в левую сторону, пересек разделительную полосу, перемахнул через ограждение и перевернулся на встречной полосе. Там Audi столкнулся с VW Golf. Водителя Audi (1990 г.р.) врачи увезли в больницу. Он получил травму ноги.

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