Над Литвой проходят снежные тучи, идет снег

Со стороны моря через Литву идут снежные тучи. Водителей просят быть максимально осторожными.

"В Западной Литве (за исключением взморья) выпало немало снега. Со стороны моря идут новые снежные тучи, которые накроют многие районы страны, но больше всего осадков ожидается именно на западе", – сказано в фейсбуке на странице "Погода и климат в Литве".

По имеющимся данным, днем в западных районах выпадет 5-8 см снега. Условия на дорогах в некоторых районах будут сложными. "В других районах обильных осадков не ожидается, а сам снег пойдет ближе к вечеру.

Согласно прогнозам, в других районах выпадет не больше 5 см снега. Пока ситуация такова, что невозможно прогнозировать, где осадки будут самыми интенсивными, однако велика вероятность, что в Жемайтии (около Таураге, Шилуте, Шилале, Ретаваса и т.д.). Водители еще не привыкли к зимним условиям, поэтому им рекомендуется проявлять максимальную осторожность", – сказано на странице.

По данным meteo.lt, в понедельник прогнозируют осадки (в основном снег), местами обильные. Прогнозируют и гололед. Температура 0–4, на взморье 6 градусов тепла.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, в ночь на 3 декабря будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются осадки (в основном снег). Будет скользко. Температура ночью 2–7 градусов мороза, на взморье около 0.

4 декабря во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшие: снег или мокрый снег, переходящий в дождь. Местами ожидается гололед, туман. Ночью будет 0–5 градусов мороза, на западе 1–4 градусов тепла, днем 2–7 градусов тепла, на взморье 8 градусов тепла.