Так президентская администрация реагировала на позицию Саулюса Сквернялиса о том, что он не видит правовых оснований для отставки министра транспорта.

"На минувшей неделе президент очень четко выразил свое мнение – министр утратил доверие общества и главы государства и обязан уйти в отставку", – заявил А. Бубнялис журналистам в понедельник.

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"В отношении министра действуют не только правовые, но, прежде всего, моральные требования. Премьер это должен знать, как никто другой", – добавил он.

Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич говорит, что уважает позицию президента Гитанаса Науседы, призывающего его уйти в отставку, но намерен продолжать работу, поскольку обладает поддержкой правительства и партнеров по коалиции.

Я. Наркевич также сказал, что в понедельник еще намерен обсудить свое будущее с премьером.

"Я взвешиваю все высказывания, отношусь к ним со всей серьезностью, ценю также высказывания в мою поддержку – председателя Избирательной акции поляков (Литвы – ред.), делегировавшей меня партии, партнеров по коалиции – Рамунаса Карбаускиса, уважаемого Гедиминас Киркиласа, озвученную сегодня (позицию) премьера. Если коротко, то я продолжаю работать, решаю важные для государства вопросы", – сказал Я. Наркевич журналистам в правительстве.

"Я уважаю позицию президента (...), больше информации будет со временем, сейчас я концентрируюсь на работе, на рабочих отношениях, на важных для государства делах", – добавил он.