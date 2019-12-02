В Игналинском районе перевернулся автомобиль Volvo, погиб водитель

ru.DELFI.lt

2 декабря, в 11.49 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Игналинском районе, в старостве Науясис Даугелишкис, на дороге 1432, у деревни Паюргишкес, перевернулся автомобиль Volvo. Сообщалось о пострадавших.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи скорой помощи и полиция. По данным пожарных-спасателей, в автомобиле ехали мужчина и женщина. Женщина после происшествия выбралась из автомобиля, а мужчина скончался.

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