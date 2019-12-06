Рождество и Новый год в Вильнюсе: куда пойти и чем заняться

Вильнюс в период рождественских праздников напоминает сказку: украшенные разноцветными огоньками улицы, красочные витрины с подарками и мишурой, удивительной красоты Рождественская ель, яркий праздничный паровозик, курсирующий по центральным улицам.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обещал, что столичная елка в этом году будет претендовать на титул самой красивой елки Европы и множество туристов хлынут в Вильнюс, чтобы полюбоваться ею.

Какие еще чудеса ожидают жителей и гостей Вильнюса в рождественской столице в этом и начале следующего года?

Рождественская ярмарка

Где?

Кафедральная площадь

Когда?

30 ноября - 7 января

Зимние праздники не обходятся без рождественской ярмарки. Расположенный вокруг главной елки страны праздничный городок спешит порадовать необычными свечами ручной работы, новогодними декорациями, множеством сладостей и, конечно, вкуснейшим глинтвейном. Здесь же можно выбрать памятные подарки для своих любимых.

Время работы:

I 12.00–21.00 ч.

II–IV 11.00–21.00 ч.

V–VI 11.00–22.30 ч.

VII 11.00–21.00 ч.

24 декабря 11.00–18.00 ч.

25 декабря 12.00–22.00 ч.

26 декабря 12.00–22.00 ч.

31 декабря 12.00–24.00 ч.

Рождественский паровозик





Kalėdų traukinukas Foto: S. Žiūros nuotr.





Где?

Остановка напротив Кафедрального собора

Когда?

30 ноября - 7 января

В Вильнюсе начал курсировать небольшой праздничный паровозик, который позволит окунуться в атмосферу детства и прокатит желающих по Вильнюсу. Стоянка поезда находится напротив Кафедральной площади - на улице Швянтарагё, у сквера Одминю. Билеты можно приобрести у водителя.

Время работы:

I–IV 12.00–21.00 ч.

V–VII 11.00–21.40 ч.

Рождественский городок на Ратушной площади

Где?

Ратушная площадь

Когда?

30 ноября - 7 января

На Ратушной площади в свете огоньков еще одной столичной елки можно будет прогуляться по сувенирным лавкам, погрузиться в праздничную атмосферу, отведать лакомств и позабодиться о подарках на праздники.

Время работы:

I 12.00–20.00 ч.

II–IV 11.00–21.00 ч.

V–VI 11.00–22.00 ч.

VII 11.00–20.00 ч.

24 декабря 11.00–16.00 ч.

25 декабря 12.00–21.00 ч.

26 декабря 12.00–21.00 ч.

31 декабря 12.00–24.00 ч.

Рождественский каток

Statoma čiuožykla Lukiškių aikštėje // madeinvilnius.lt nuotr.

Где?

Лукишкская площадь

Когда?

6 декабря - 8 марта

Популярный в прошлом году рождественский каток на Лукишкской площади вернулся на то же место и в этом году. С 6 декабря вплоть до начала марта там можно просто кататься на коньках, а также играть в кёрлинг, осваивать конькобежную технику и фигурное катание.

Время работы:

I–V 12.00–21.30 ч.

VI–VII 10.00–22.00 ч.

Прокат со своими коньками – 2,00 евро за сеанс.

Стоимость аренды коньков – 3,00 евро за сеанс.

"Здравствуй, дедушка Мороз"

Где?

Кафедральная площадь

Когда?

7 декабря в 14.00

На самом радостном празднике "Здравствуй, дедушка Мороз!" всех собравшихся будут развлекать и делиться своими секретами Дедушки Морозы из пяти регионов Литвы со своей свитой. Прекрасный праздник для взрослых и детей!

Рождественский забег

Где?

Площадь В. Кудирки

Когда?

15 декабря

Аптека Eurovaistinė приглашает принять участие в праздничном забеге, который проходит в Литве уже в 44-й раз. Взрослые смогут преодолеть дистанцию в 3, 6, 12 километров, а самые маленькие участники смогут посоревноваться в "Забеге гномиков", длина которого 200 метров.

Ярмарка "Сквер дизайна"

Где?

Площадь В. Кудирки

Когда?

17 - 22 декабря

На площади В. Кудирки разместится рождественский Сквер дизайна, где свои уникальные изделия представят литовские мастера. Гости смогут найти уникальные подарки для своих близких, а также узнать больше о дизайнерах и источниках их вдохновения.

Время работы:

17–21 декабря 11.00–19.00 ч.

22 декабря 10.00–16.00 ч.

Рождественская месса

Где?

Вильнюсский Кафедральный собор

Когда?

24 декабря в 21.00

В канун праздника в Вильнюсском Кафедральном соборе состоится Рождественская месса. Удивительная возможность испытать на себе настоящее волшебство Поклонения пастухов, мессы, которая начнется с освящения вертепа на Кафедральной площади.

Лазерная 3D-сказка "Снежная королева"

Где?

Большая стена Кафедрального собора

Когда?

25–29 декабря

Традиционной рождественской 3D-сказкой жители и гости столицы смогут насладиться прямо на главной площади Вильнюса. Обилие ярких красок и праздничная атмосфера никого не оставит равнодушным.

Время работы:

17.05–17.20

18.10–18.25

20.05–20.20

20.45–21.00

Встреча Нового года - фейерверк!!!

Где?

Кафедральная площадь

Когда?

31 декабря в 23.50

Шествие "Трех царей-волхвов" (Трех Королей)

6 января 2019 г.

Trijų Karalių šventė Panevėžyje Foto: Lukas Varanauskas

Традиционное шествие "Трех царей-волхвов". Торжественная процессия тронется от Святых ворот в 16.30 и пройдет до Кафедрального собора.

Праздник православного Рождества





7 января 2019 г.

Кафедральная площадь, 16 час.