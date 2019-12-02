Правительство Литвы определилось: как изменятся зарплаты и пенсии в 2020 году

2 декабря Правительство Литвы приступило к обсуждению подкорректированных проектов бюджета государства и мэрий и обновленного бюджета "Содры" на 2020 год. Предлагалось повысить как расходы, так и доходы бюджетов, а также предусмотреть повышения зарплат некоторым работникам бюджетного сектора. Этот вариант бюджета еще должен одобрить парламент Литвы.

Глава Минфина Вилюс Шапока сказал, что направления бюджета остались те же. Это реалистический бюджет, нацеленный на уменьшение нищеты, компромиссный и сбалансированный бюджет,отвечающий фискальной дисциплине.

Patobulintas biudžetas 2020 m. Foto: Finansų ministerija

"Бюджет остается профицитным - 0,2%", – сказал Шапока. Он заметил, что доходы бюджета могут увеличиться почти на 14 млн. евро, а расходы - почти на 60 млн. евро.

Информационное агентство BNS отмечает, что правительство предлагает увеличить доходы на 0,1% (13,873 млн. евро) до 11,559 млрд. евро, расходы – на 0,4% (55,246 млн. евро) до 12,705 млрд. евро. Дефицит бюджета составит 1,146 млрд. евро – на 3,7% (на 41,375 млн. евро) больше, чем в первичном варианте.

Что касается финансирования основных сфер, он сказал, что оно не меняется.

"Дополнительно планируем 10,3 млн. евро выделить на зарплаты работников системы образования", – сказал Шапока.

В усовершенствованном проекте предусмотрено повышение зарплат работников сферы культуры с 1 января 2020 года, а образования - с 1 сентября 2020 года в среднем на 10%, по сравнению с зарплатами в конце этого года.

Patobulintas biudžetas 2020 m. Foto: Finansų ministerija

"Другие сферы - это повышение зарплат врачей - около 40 млн. евро, пожарных-спасателей 4 млн., полицейских – 3,5 млн. евро", – сказал Шапока.

Patobulintas biudžetas 2020 m. Foto: Finansų ministerija

Глава Минфина сказал, что сумма, выделяемая на зарплаты учителям, если одобрит парламент, увеличится на 15,6 млн., преподавателям и ученым – на 4,6 млн., воспитателей детских садов – 11,2 млн. На библиотеки выделят на 0,3 млн. больше, на зарплаты работников сферы культуры - 6,4 млн. евро, а финансирование учреждений, которые зависят от Минкульта, увеличится на 1,12 млн. евро.

Что касается работников, то предлагается увеличить необлагаемый налогами минимум на 50 евро до 350 евро, а минимальную зарплату с 555 до 607 евро.

Patobulintas biudžetas 2020 m. Foto: Finansų ministerija

На страхование в случае безработицы выделят 216,9 млн. евро – на 22 млн. или 11,3% больше. Среднее пособие по безработице увеличится на 8,1% до 291,9 евро.

Агентство ELTA сообщает, что в плане правительства указано, что пенсия по старости с 1 января 2020 года в среднем увеличится на 30 евро (с 345 до 375 евро), а универсальные "детские" деньги увеличат с 1 июля 2020 года (до 60 евро). С 1 января до 90 евро увеличат "детские" деньги детям из многодетных, малоимущих семей и детям-инвалидам.

Patobulintas biudžetas 2020 m. Foto: Finansų ministerija

Этот проект правительство передаст на рассмотрение в парламент Литвы.