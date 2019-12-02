Глава МИД Литвы снова критикует позицию Apple по Крыму: это не вопрос "спорных границ"

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс раскритиковал объяснения американской компании Apple по поводу причисления аннексированного украинского Крыма к России, и призвал не манипулировать международным правом ради экономической выгоды.

Так он реагировал на заявление компании о том, что она внимательно оценит вопрос "спорных границ", реагируя на критику о том, что на картах Apple Крым причислен к России.

"Если говорить о Крыме, то это не вопрос "спорных границ". Это земля, которую Россия оккупировала вопреки международному праву, и эта земля принадлежит Украине", – заявил министр в субботу в "Твиттере".

"Языком международного права не должны манипулировать в целях экономической выгоды", – добавил Л. Линкявичюс.

Со среды в приложениях Apple, используемых в России, Крым демонстрируется как российская территория. Если подключаться из других стран, то полуостров никому не принадлежит.

Apple утверждает, что внесла изменения для российских пользователей, реагируя на российские законы, однако сейчас решила внимательно пересмотреть международные правовые нормы и законы США.

Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году. По этой причине Запад ввел санкции в отношении Москвы и призывает вернуть полуостров Украине.