Жителей многоквартирных домов Литвы ждут перемены

Специалисты Министерства охраны окружающей среды и депутат Лаурас Стацявичюс предлагают менять управление многоквартирными домами, в которых живут около 60% жителей Литвы. Ожидается немало перемен, начиная с того, что жилтоварищество может быть только из членов одного дома, и заканчивая возможностью принятия решений при помощи электронных средств связи.

В пояснении к проекту сказано, что его цель – утвердить в рамках одного закона порядок управления, ремонта, обновления, использования объектов общего пользования.

Президент Литовского центра защиты интересов жителей многоквартирных домов Гедрюс Комка сказал, что не может одобрить предложенные поправки к закону. "Я не знаю, с какой целью ее разрабатывали, но она не защищает права пользователей и участников рынка", – сказал он DELFI.

Проект был зарегистрирован 16 октября. На пресс-конференции в тот же день "крестьянин" Станцявичюс сказал, что к нему часто обращались жители, поднимавшие этот вопрос.

"Можно выделить следующие проблемы: непредоставление отчетов (как администраторами, так и председателями жилтовариществ), жители не знают, за что платят, не получают информацию о том, сколько стоили те или иные работы. А также необоснованно проведенные работы, без ведома жителей, рост платы и т.д.", – сказал депутат.

Он заметил, что управление многоквартирными домами сейчас описано в трех законах: деятельность жилтовариществ регламентирует – закон о жилтовариществах, администраторов – утвержденные правительством установки об администрировании общих объектов многоквартирных домов и Гражданский кодекс.

"Мне самому было сложно понять, какой и что регламентирует", – сказал Стацявичюс. Он прибавил, что после вступления в силу нового закона это будет сделать проще.

Сейчас возможны три типа управления: жилтоварищество, договор о совместной деятельности или администрация. Администратора могут выбирать как жители, так и назначать муниципалитет.

Стацявичюс сказал, что в новом законе решается вопрос присмотра за балконами.

"Балконы, которые не предназначены для общего пользования, ремонтируют только их пользователи. Мы надеемся, что это решит разногласия между жителями и гарантирует социальную справедливость", – сказал он.

Другое новшество – владельцы квартир смогут решать вопросы с помощью электронных средств связи.

"Многие владельцы находятся за границей или сдают свое жилье, а благодаря электронному голосованию, и они смогут выразить свое мнение", – сказал он.

Представитель министерства Марюс Жвинклис сказал, что если такой закон будет принят, то правительство должно будет разработать порядок электронного голосования.

Стацявичюс указал, что пока новый порядок не принят, не меняются другие возможные условия голосования – голосование на собрании и досрочное голосование по почте. По закону, на собрании возможно принятие решения, если участвует больше половины членов жилтоварищества (если кворума нет, то через две недели проводят повторное голосование, на нем решение может быть принято голосами более 1/4 жителей, если и повторное голосование не состоялось, то проводится собрание уполномоченных лиц).

Комка одобрил электронное голосование и назвал его прогрессом.

В новом проекте предлагается установить принцип управления - "один дом - одно жилтоварищество".

Станцявичюс рассказал, что сейчас есть жилтоварищества, объединяющие 3, 5, 10, 20 и больше домов. В результате жилтоварищества насчитывают много членов, сложно проводить собрания, владельцы не приходят на них.

Также предлагается упразднить правление жилтоварищества и оставить только председателя, поскольку "правление действует только на бумаге".

Комка сказал, что поддерживает новый принцип. "Я сам живу в новом доме. Мы купили дом, у которого общий двор, парковка, инфраструктура с 5 другими домами. В центре двора есть бассейн и фонтан. В таком случае может быть, что несколько домов управляет одно жилтоварищество. Однако обычно меня не волнует происходящее в другом доме", – сказал он.

Он заметил, что сейчас жилтоварищества не всегда выслушивают мнение владельцев квартир, не проводят повторные собрания, а это - нарушение закона, но нет никакого контроля.

"Хорошо, что колхозы упразднят", - считает Комка.

В законе остается право на заключение договора о совместном пользовании, но есть новшество – такой договор должны утвердить у нотариуса и подписать его должны все владельцы жилья. Комка заметил, что в таком случае договор о совместном пользовании фактически упраздняют.

"Просят, чтобы согласие дали 100% владельцев. Это невозможно. Люди могут ссориться, вот если соли не дали в долг, и не подпишут. Или собрать жильцов дома с 50 квартирами, где есть арендаторы – и все. Владельцам такого дома неинтересно, что происходит в доме, они просто получают деньги", – сказал он.

Стацявичюс сказал, что для большинства самая актуальная форма управления - администрирование. "Главная новость – администратор не позже чем до 1 февраля должен представить свой годовой отчет и представить его на утверждение владельцам.

За 14 дней до собрания его должны получить все владельцы по эл. почте или по почте. На собрании владельцы должны его утвердить.

Если жители его не утвердят, дается срок на внесение поправок и дополнений. Потом снова собрание. Если и во второй раз отчет не утверждают, то администратор лишается права на дальнейшую деятельность. Кстати, к отчету должен прилагаться и план работ на следующий год", – сказал депутат.

Представитель министерства Рамунас Швейкаускас сказал, что в соответствии с новым порядком, сами владельцы должны принимать решение о назначении администратора и обращаться для этого в муниципалитет.

"Параллельно отказываются от максимального тарифа за услуги администратора в размере 4 евроцентов за 1 кв. м. Сейчас в статистическом многоквартирном доме это 1500 кв. м, значит администрирование стоит около 60 евро в месяц.

Хотелось бы, чтобы сами администраторы установили цены и назвали их. Это должно быть связано не с тарифами, а с содержанием дома", – сказал Швейкаускас.

Жвинкус заметил, что и сейчас администраторы могут подготавливать отчеты, но нет юридических последствий их непринятия жителями. Сейчас, чтобы отказаться от администратора, надо проводить собрание жителей и их голосование. От этой процедуры хотят отказаться.

В документе указано, что администратор должен быть человеком с незапятнанной репутацией: "Администраторами не могут быть люди, осужденные за уголовные преступления, связанные с собственностью, имущественными правами, пока не истек срок судимости".

Кроме того, предлагают, чтобы закупки жилтовариществами или администраторами проводились через систему госзакупок - CPO LT, однако владельцы могут на голосовании выбирать и иной способ.

Предложенные к закону поправки оценила Служба спецрасследований.

В ее выводах сказано, что некоторые поправки неоднозначные, неясные и не до конца объяснены, в поправках мало внимания уделяется порядку выбора администратора и контролю его деятельности. ССР внесла соответствующие предложения и замечания.

В проекте сказано, что закон вступит в силу с 1 мая 2020 года, однако он пока еще не передан на рассмотрение в парламент.