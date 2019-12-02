В Литве бедствуют не только пенсионеры: некоторые молодые люди тоже испытывают нехватку средств

В группе жителей Литвы 15-24 лет материальный недостаток распространен еще шире, чем среди пенсионеров. Таковы данные "Евростата". Специалисты обращают внимание на то, что показатель материального недостатка отражает финансовое положение жителей и его не надо путать с нищетой, поскольку это более широкое понятие и касается не только нехватки средств.

По данным "Евростата", с большой нуждой сталкиваются 13,2% жителей Литвы из группы 15-24 лет. Между тем в группе людей старшего возраста (65-74 лет) таких 12,9%.

Ненамного от этих двух групп отличается третья – 50-64 лет: в ней с недостатком средств сталкиваются 12,2% жителей. Меньше всего эта проблема распространена в группе жителей 25-49 лет - 8,8%.

По данным "Евростата", в целом с большой материальной нуждой сталкиваются 11,1% жителей Литвы, это на 1,3%, чем в 2017 году. По данным Департамента статистики Литвы, с большой материальной нуждой сталкиваются около 310 000 жителей, или каждый 9 литовец.

На сайте Департамента статистики сказано, что материальной нуждой считается такая ситуация, при которой домашнее хозяйство не может удовлетворить 4 из 6 конкретно установленные потребности.

Сюда входят 5 экономических сложностей и одна вещь долгосрочного пользования – автомобиль, который семья или человек не может себе позволить из-за плохого материального положения.

При оценке этого показателя оценивают разные потребности в зависимости от группы:

домашнее хозяйство в силу нехватки средств не может вовремя заплатить за аренду жилья, коммунальные услуги, взносы по кредиту;

домашнее хозяйство в силу нехватки средств не может позволить себе провести хотя бы неделю вне дома во время отпуска;

домашнее хозяйство в силу нехватки средств не может достаточно денег потратить на отопление;

домашнее хозяйство не может себе позволить есть мясо, рыбу или аналогичную им вегетарианскую пищу хотя бы каждый второй день;

домашнее хозяйство в силу нехватки средств не может себе позволить оплатить непредвиденные расходы (в 2017 г. – 260 евро, в 2018 г. – 280 евро).

Если у вас нет денег на покупку автомобиля, вы не можете позволить себе недельный отпуск в Друскининкай, мясо и рыбу из-за высокой цены на них едите всего два раза в неделю и у вас в резерве нет 280 евро на непредвиденные расходы – то скорее всего вы - человек сталкивающийся с большой материальной нуждой.

А если вы не можете себе позволить, например, 1-2 из 6 вышеупомянутых элементов, то вы сталкиваетесь с материальной нуждой, но она не столь велика.

Министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис считает, что уровень высокой материальной нужды среди молодежи напрямую связан с детской нищетой. Министр убежден, что ситуацию должны изменить "детские" деньги.

"Наряду с пенсионерами и инвалидами нищета в группе детей одна из самых высоких. И тут наша самая большая трагедия, поскольку это закодировало опыт нищеты в целом поколении, которое сейчас бедствует. Поэтому "детские" деньги - это то, что позволит снизить этот недостаток. "Детские" деньги начали платить с 2018 г., а здесь данные за 2018 г,, а исследование проведено по доходам 2017 г. Иными словами, в нем еще не отражены "детские" деньги", – сказал DELFI Кукурайтис.

Когда уточнили, что в группу входит молодежь 15-24 лет, Кукурайтис сказал, что почти все в этой группе - получатели "детских" денег.

DELFI напоминает, что "детские" деньги платят до 18 лет. До 21 года их платят, если молодой человек еще учится по программе средней школы, включая профтехучилища.

"Детские" деньги в Литве платят с 2018 года, тогда это было 30 евро на ребенка. С 2019 года их увеличили до 50 евро. Сейчас правительство предлагает увеличить выплаты до 70 евро.

Кукурайтис сказал, что ученые отмечают - важно, чтобы с нищетой не сталкивались дети в первые годы своей жизни, позже выбраться из нищеты им бывает очень сложно.

"Детские" деньги охватили те семьи, которые в 2017 г. не могли пользоваться льготой необлагаемого налогами минимума. Например, если зарплата была минимальной, а в семье несколько детей, то воспользоваться этой льготой уже было невозможно", – сказал Кукурайтис.

По данным Департамента статистики, не обязательно дети младше 18 лет - это та группа молодежи, которая больше всего сталкивается с материальными трудностями.

Департамент указал, что с материальной нуждой в 2018 г. сталкивались 12,16% в группе 18-24 лет и 14,2% - 65 лет и старше.

Данные показывают, что за год количество таких людей в обеих группах снизилось: в 2017 г. было соответственно 13,5% и 16,2%.

По словам старшего экономиста банка Swedbank Нериюса Мачюлиса, это результат того, что у молодежи нет своего жилья. Кроме того, доходы молодежи до 24 лет очень небольшие.

"Молодежь, особенно та ее часть, что не живет с родителями, учится, не располагает собственным жильем и не может его купить. У них нет ни сбережений, ни доходов для получения ипотеки", – заметил Мачюлис.

Экономист отмечает, что проблемы с жильем у пенсионеров бывают гораздо реже.

"Один из критериев, определяющих наличие материальной нужды - неспособность аренды жилья. Практически у всех людей старшего возраста есть свое жилье, у них нет никаких финансовых обязательств, им не надо арендовать жилье. Совсем другое дело – молодежь. Им надо арендовать жилье, это большая статья расходов", – заметил Мачюлис.

Интересно, что в группе молодежи увеличилось число тех, кто сталкивается с материальной нуждой, но небольшой - в группе 18-24 лет в 2017 г. таких было 24,2%, а в 2018 г. – 25,6%. А количество таких пенсионеров сократилось - в 2017 г. их было 36,2%, а в 2018 г. - 30,9%.