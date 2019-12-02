Из-за снега на некоторых дорогах Литвы осложнено движение

В понедельник утром в Литве условия на дорогах осложняет гололед и снег, сообщает Центр информации о движении.

Из-за снега, который выпал ночью, на многих магистральных дорогах страны, районных дорогах и дорогах местного назначения образовался слой снега, колеи, поверхность дорог скользкая.

В Молетском, Рокишкском, Кретингском, Пакруойском, Акмянском, Скуодасском и Мажейкском районах образовался гололед.

"На дорогах работает специальная техника, дороги чистят и посыпают, однако мы убедительно просим водителей учитывать состояние дорог, не спешить и соблюдать безопасное расстояние", – сказано в информации Центра информации о движении.

На юге страны и в Вильнюсском округе без особых осадков, основные дороги сухие, местами влажные.

По данным Гидрометеорологической службы, днем в большинстве районов пройдет снег. Местами будет скользко. Температура от 0 до 5 градусов тепла.