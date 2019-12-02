Погода: с середины недели выпавший снег смоет дождь

В понедельник в Литве будет облачно, во многих районах ожидаются осадки, в основном снег. Больше всего снега выпадет в Таурагском, Тельшяйском, Шяуляйском и Паневежском округах, на взморье прогнозируют мокрый снег. Местами возможны такие опасные явления как мокрый снег, низкая температура, гололед. Усилится ветер, на взморье порывы ветра будут особенно сильными. Температура на большей части территории страны будет близка 0, на взморье 3-5 градусов тепла.

В ночь на вторник на востоке и на юге пройдет небольшой снег, на взморье возможны небольшие смешанные осадки. Облака рассеются, утром будет 2-7 градусов мороза, на взморье около 0 градусов. Днем будет солнечно, возможен небольшой снег. После обеда будет около 0, на взморье 4 градуса тепла. Из-за снежного покрова и низкой температуры в большинстве районов ожидается гололед.

В среду над Северной Скандинавией установится мощный циклом, Литва окажется в его ветреной, но теплой части. Ночью на смену снегу придет дождь, днем небольшие осадки (мокрый снег или дождь) ожидаются на юге и на востоке страны. Ночью возможен гололед. Из-за потепления местами прогнозируют туманы. Ночью будет 0–5 градусов мороза, на западе 2–4 градуса тепла, а днем уже будет 3–8 градусов тепла.

В четверг прогнозируют мрачную погоду, ночью почти по всей стране, а днем в Алитусском, Вильнюсском и Утенском округах возможны дожди или морось. По-прежнему будет дуть сильный и порывистый западный ветер. Ночью будет 2–6 градуса тепла, днем 4–8 градусов выше нуля.

В пятницу дождевые облака пройдут над северными районами. На северо-западе возможны дожди. Будет дуть сильный юго-западный ветер - во многих районах 15–17 м/с, а на взморье до 20 м/с. Температура ночью от -1 на востоке до 4 градусов на севере, на взморье будет 6 градусов тепла, днем будет 2–7 градусов тепла. Там, где температура будет отрицательной, прогнозируют гололед.

В выходные будет ветрено, похолодает – на смену дождю придет мокрый снег.