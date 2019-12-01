В Вильнюсе запланированы 8 новых автобусных маршрутов в пригород

По мере расширения пригородов столицы правительство Вильнюса планирует открыть восемь новых автобусных маршрутов к 2021 году.

По словам Модесты Гусаровене, директора муниципальной транспортной компании Susisiekimo paslaugos, цель состоит в том, чтобы сделать автобусный транспорт доступным как можно большему количеству людей.

"Поскольку многие жители переезжают жить в определенные пригородные районы, естественно, возникла необходимость в разработке новых маршрутов общественного транспорта", - сказал Гусаровене BNS.

По ее словам, это будут совершенно новые маршруты.

"Это совершенно новые маршруты, которые помогут довезти жителей до удобных остановок общественного транспорта и дадут возможность продолжить их путешествие по другим маршрутам, в том числе скоростным автобусом", - сказала глава службы транспорта.

По словам Гусаровене, точный список предстоящих новых маршрутов пока недоступен, но, вероятно, он будет включать в себя сады Крижеку у Зеленых озер, сады Кельмиес за пределами аэропорта Вильнюса, Кряучинай возле Зуюнай, улицу Варнес возле Пилайте, улицу Рокантишкю, сады Калненай и Павильнис, Большие и Малые Гульбинай, улица Ревоню в направлении Нижних Панеряй.

Эти маршруты позволят людям путешествовать по основным автобусным маршрутам, соединяющим Науйининкай, Сантаришкес, Новую Вильню, Антакальнис и другие.

Вильнюсский муниципалитет сообщил BNS, что автобусы должны начать работать по новым маршрутам к 2021 году.

В настоящее время в Вильнюсе насчитывается 18 троллейбусных и 87 автобусных маршрутов.