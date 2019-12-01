Кандидаты на выборах не смогут спрятать старые скелеты в шкафу: готовят поправку

Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) хочет расширить список людей, которые добровольно признались в своем прежнем сотрудничестве с КГБ и чьи имена будут обнародованы. Цель состоит в том, чтобы рассекретить людей, участвующих во всех выборах, и включить нынешних дипломатов в общий список.

Комитет внес поправки в Закон о регистрации, признании, записи и защите лиц, вступавших в сговор со спецслужбами бывшего СССР.

Также предлагается, чтобы информация о секретных сотрудниках была рассекречена и обнародована, когда кандидат идет на должность президента, члена Сейма, члена Европейского парламента или муниципального совета, мэра, члена правительства, судьи, прокурора, дипломата.

Это означает, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна будет связаться с Центром исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГРЖЛ), который составил список кандидатов, прежде чем проводить какие-либо выборы, и должна быть проинформирована о том, что этот человек работал со спецслужбами СССР, а также размещать информацию на предвыборных плакатах.

До сих пор закон не включал должность члена Европейского парламента, члена муниципального совета и дипломата.

Если идешь на выборы - все будет публично

Согласно одному из авторов вышеупомянутого заключения, член КНБО Лауринас Кащюнас утверждает, что при нынешнем режиме, имена тех, кто признавался в сотрудничестве, были засекречены, или эти люди решали не идти в политику.

"Нам кажется, что мы выслушали тех людей, которые были у истоков, видели заявление Верховного Совета в 1990 году, призывающее людей прийти и признаться. Потом говорили, что они будут из принципа навсегда засекречены. Если вы хотите быть президентом, членом Сейма, членом правительства, членом муниципального совета, прокурором или судьей. Если он пойдет на эти должности, информация будет рассекречена", - сказал Л. Кащюнас.

По его словам, в Литве насчитывается около 1300 признавшихся, они сказали все, что знали, и поэтому "государство, в свою очередь, дало им секретность, за исключением случаев, когда идут в политику, в судьи или прокуроры".

Парламентарий заявил, что интерес пересмотреть закон появился в 2015 году.

"Затем появилось засекречивание на 75 лет, и мы выясняем, почему это появилось, но очень вероятно, что тогда им нужно было продлить. (…) Ничто не мешает им инициировать продление еще на 75 лет", - вспоминает депутат.

Лаура Матйошайтите, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сказала, что в связи с предложенным комитетом вариантом списки всех кандидатов были отправлены для проверки.

"Сейчас мы проверим всех кандидатов, и всем лицам будет предложено включить эту информацию в анкету. Затем мы проверим эту информацию с ЦИГРЖЛ, который проверит и сообщит нам, сотрудничали ли эти лица или нет, предоставили ли они эту информацию или нет. И тогда мы посмотрим на информацию в их анкетах", - сказала Л. Матйошайтите.

Добровольно признались 1589 человек

Информация о признавшихся сотрудниках теперь засекречена на 75 лет.

Имена бывших тайных агентов КГБ, которые не признались, но были опознаны основе архивов, были обнародованы.