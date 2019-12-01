Электронная виза в Санкт-Петербург: следует обратить внимание на некоторые нюансы

Как мы уже не раз сообщали, с 1 октября граждане почти всех стран Евросоюза (не повезло лишь Великобритании) могут для короткого путешествия в Санкт-Петербург оформить бесплатную российскую электронную визу. Автор туристического сайта travelblog.lv обобщил личный опыт получения электронной визы и дал некоторые рекомендации, чтобы избежать возможных ошибок. Ведь в любом деле новичка подстерегают опасные нюансы.

Все необходимое для получения электронной можно сделать в течение пяти минут, сидя у компьютера и ни потратив при этом ни цента. Но нужно помнить, что оформление подобных документов требует особой тщательности. Любая ошибка в таких делах означает отказ в пропуске на границе.

На моих глазах на рейс компании airBaltic из Риги в Санкт-Петербург не пустили четырех пассажиров после проверки виз и паспортов. Поэтому будьте внимательны! Авиационным и автобусным перевозчикам не нужны лишние проблемы в самой России, поэтому документы уже при посадке проверяют очень тщательно.

Играя на страхах людей, многие туристические фирмы берут ответственность на себя и всего за 10 Евро готовы оформить документы с гарантией. На самом деле ничего сложного нет и даже если вы вдруг ошиблись, все вполне исправимо. Это я лично проверил на себе.

Шаг 1. Сперва стоит ознакомиться с правилами получения визы. Лучше всего это сделать на официальном сайте. Особое внимание обратите на сроки — что, где и когда.

Шаг 2. Стоит заранее подготовиться к заполнению электронной анкеты. Проверить срок действия своего паспорта. Наличие в нем пустых страниц. Забронировать гостиницу или апартаменты. Их адрес потребуется при заполнении анкеты. Бронь лучше брать с правом отмены. Обязательно подготовить нужные фотографии в электронном формате. Их можно сделать и самому, не забыв о белом фоне сзади.

Шаг 3. Теперь время попробовать заполнить анкету. В ней есть ряд каверзных вопросов. Например, о родственниках в России. В любом случае проще писать, что их нет, иначе придется в обязательном порядке заполнить данные о них с адресами и телефонами. Другой момент — нужно написать сколько раз до этого вы были в России и когда это случилось в последний раз. Эту информацию пограничникам легко проверить, поэтому стоит напрячь память и написать точные данные.

Шаг 4. Анкета заполнена, осталось нажать кнопку „отправить”, но перед этим обязательно в самом конце перепроверить заполненную анкету. Ибо потом уже будет сложно что-то изменить.

Совет: Заполняйте анкету заранее, когда до поездки осталось не менее 4 дней. Лучше это сделать еще раньше, но не ранее чем за 20 дней до поездки.

Шаг 5. Перепроверьте полученный номер по введенному Вами адресу электронной почты. Ждите ответа до 4 календарных дней. Обычно он приходит в течение 2 дней. Полученную визу тщательно проверьте. Любое несоответствие с вашим паспортом будет причиной отказа в пропуске на территорию России.

Совет. Если вдруг вы заметите ошибку, не пугайтесь. У меня как раз так и случилось, одна цифра в данных была введена не верно. Я заполнил новую анкету и через три дня получил новую визу. Что интересно, электронная система сама нашла мою предыдущую анкету и исправила ошибку.

Шаг 6. Полученную визу обязательно распечатайте и сохраните копию до конца поездки. Также приобретите страховку жизни на даты поездки. Ее наличие тоже проверят при прохождении границы.

Совет. Помните, что виза действует лишь на территории Калининградского и Ленинградского районов. Выезжая за их территории, вы сильно рискуете. В России любой полицейский может проверить ваши документы. Вряд ли вы захотите иметь проблемы в стране с очень мощным силовым аппаратом.

Шаг 7. Смело отправляйтесь в поездку на любом виде транспорта, кроме железнодорожного. Также помните, что виза действует лишь неделю после пересечения российской границы.

Вот, пожалуй, и всё! В путь, друзья!