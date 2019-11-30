Перед церемонией зажжения огней на главной елке Литвы будет чаще курсировать общественный транспорт

В Вильнюсе 30 ноября вечером зажгут огни на главной елке Литвы. по этому случаю в городе будет чаще курсировать общественный транспорт.

Со второй половины дня в субботу будут ездить более вместительные автобусы 10, 22 и 46 маршрутов и троллейбусы 2 и 17 маршрутов, которые возят пассажиров в центр города.

Вечером чаще будут курсировать автобусы 1G, 3G, 4G, 6G и 53 маршрутов и троллейбусы 2, 17 маршрутов, сообщает Susisiekimo paslaugos.

С 16 до 18 ч. будет запрещено движение транспорта на ул. Диджёи и вокруг Ратушной площади, а с 18 до 23 ч. – на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё и Барборос Радвилайтес, а также на проспекте Гедиминаса от ул. Вильняус до Швянтарагё.

Огни на главной елке зажгут в 19 ч.