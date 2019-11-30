Пока одни работники в Литве бастуют, другие боятся: большинство боится лишиться работы

На этой неделе в Литве бастовали фермеры, перевозчики, преподаватели вузов, водители и учителя, однако эксперты обращают внимание на то, что бастуют только те, кто обладает силой, а большая часть работников в Литве, особенно в регионах, все еще не владеет какими-то рычагами для ведения переговоров и боится лишиться работы, пишет Žinių radijas.

Председатель профсоюза "Солидарность" Кристина Крупавичене обратила внимание, что забастовка – крайняя мера.

"Это одна из форм, когда нет социального диалога, когда один партнер начинает забастовку, чтобы его проблемы начали решать, потому что в ходе диалога это сделать не удалось. Это действенная, но крайняя мера. Мы всегда выступаем за переговоры", – сказала она.

По словам Крупавичене, забастовка учителей, уже подписавших соглашение, показывает, что оно не работает.

"Если учителя договорились о зарплатах и сейчас им не хватает больше 100 млн., они пытаются оказывать давление на правительство, чтобы эти деньги появились – чтобы дали обещанное", – сказала она.

По словам Крупавичене, самая большая проблема сейчас - то, что работодатели не выполняют свои обязательства. Не всегда выполняют и требования, которые были выдвинуты на забастовках.

"Мы можем провести забастовку, но не всегда все требования на 100% удовлетворяют, это тоже разочаровывает. (...) Достижение соглашения - идеал, было бы неплохо, чтобы придерживались достигнутого. Мы сейчас подписали массу соглашений, но проблема в том, что их потом не выполняют", – сказала она.

По словам главы Ассоциации побуждения молодежи к бизнесу Вайдотаса Левицкиса, проблемы чаще всего наблюдаются в государственном секторе.

"В государственном секторе - самые негибкие работодатели", – сказал Левицкис.

Эксперт в сфере социального диалога Вайдас Шалашявичюс обратил внимание на то, что бастуют только влиятельные группы, где сильны профсоюзы, а голос большей части работников не слышен.

По словам эксперта, самая сложная ситуация - в регионах, особенно там, где нет профсоюзов.

Крупавичене согласилась, что договориться с работодателем без профсоюза может только сильный работник, которого тяжело заменить, такой, который пользуется спросом на рынке.

"Коллективные отношения – очень важны, ведь один в поле не воин", – сказала она.

По словам Левицкиса, работодателям экономически выгодно улучшать положение работников.

"Улучшение положения работников – неизбежность, иначе останешься без работников. Сегодня на рынке труда наблюдается напряжение, особенно это касается квалифицированных работников. Экономически выгодно быть хорошим работодателем", – сказал он.

Крупавичене сказала, что профсоюзы пытаются вовлечь в свою деятельность и иммигрантов.

"Мы подписали в Украине договор о сотрудничестве, чтобы приезжающие работники присоединялись к профсоюзу. Мы хотим побудить украинцев вступать в профсоюзы, чтобы контролировать их условия труда. Мы не хотим, чтобы имидж Литвы был испорчен. Они говорят, мы надеялись, что здесь как в цивилизованной стране Западной Европы, а нас постоянно обманывают", – сказала Крупавичене, заметив, что профсоюзы в Литве пока слабые.

"Надо сделать так, чтобы были установлены зарплаты врачей, швей - их работа тяжелая, строителей, такое есть в Австрии, Дании, Германии", – сказала она о поставленных задачах.

Несмотря на то, что самая сложная ситуация в регионах, по словам Крупавичене, там пока инициативы не увенчались успехом.

"Кто-то из представителей власти сказал, что это пустая трата денег. Мы видим, что формируют диктатуру, люди боятся лишиться работы, тут большие проблемы", – предупредила председатель профсоюза.