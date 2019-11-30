Прогноз на месяц: зима начнется необычно

Несмотря на то, что календарная зима не за горами – все еще не забыта теплая осень: и сентябрь, и октябрь в Литве были теплее обычного. Каким будет декабрь? По словам синоптиков, зима начнется с теплой погоды.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, осень в этом году отличалась температурными аномалиями. Сентябрь был на 0,7°C, а октябрь на 2,1°C градуса теплее нормы.

По нынешним прогнозам и последние дни ноября теплее нормы.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, во второй половине декабря температура в Литве будет на 2 градуса выше нормы. Весь месяц должен быть на 1 градус теплее нормы.

Согласно прогнозам, осадки во второй половине месяца по своему количеству будут ближе к среднему показателю, особых аномалий тут не ожидается.

В передаче "День на DELFI" Синоптик Изольда Марцинонене сказала, что и первые две недели месяца будут теплее обычного.

По ее словам, такие прогнозы могут быть неточными, но заметила, что можно взглянуть на природные явления. По словам Марцинонене, 11 ноября льда в Литве не было. Что это значит? "Говорят, если в этот день бывает лед, то на Рождество жди грязь", – рассказала Марцинонене о народных приметах.

А что говорят синоптики? Марцинонене повторила, что начало месяца прогнозируют теплым, а в середине температура вернется к норме.

"С середины декабря должна установиться зимняя температура", – сказала синоптик, но не смогла назвать, какой будет температура на Рождество.

"Стоит порадоваться первой неделе декабря. Мне кажется, до среды мы должны увидеть снег, потом его смоет дождь", – сказала Марцинонене.