Семь полицейских экипажей по всему городу преследовали автомобиль BMW

29 ноября, в 17 ч. в Вильнюсе семь экипажей полиции преследовали автомобиль BMW.

По словам очевидцев, семь полицейских автомобилей на проспекте Саванорю и ул. Гележинё Вилко преследовали автомобиль BMW.

Беглецов настигли на ул. Жемайтес. Экипаж BMW подозревают в краже топлива с заправки.

Полиция информировала DELFI, что экипаж BMW уехал с заправки, не заплатив за большое количество топлива. Это заметил работник АЗС, который сел в машину и поехал за беглецами, а также позвонил в полицию.

Беглецов преследовали на ул. Вяркю, Жирмуну, Гележинё Вилко,проспекте Саванорю и наконец остановили на ул. Жемайтес.

Полиция информировала, что в автомобиле также обнаружили наркотики и краденные номера других автомобилей.

По предварительным данным, задержаны трое подозреваемых.