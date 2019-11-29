Науседа с супругой зажгли огни на елке в президентском дворце

Предпраздничное настроение вошло и в президентский дворец – 29 ноября в нем зажглись огни на рождественской елке. На мероприятии выступили президент Гитанас Науседа и его супруга Диана.

29 ноября, в 15 ч. в Белом зале президентского дворца мероприятие началось с приветствия президента и музыкальной детской программы, после которой Науседа говорил с детьми о том, какие страхи он хотел бы преодолеть в следующем году. Он признался, что "немного боится высоты".

На мероприятии Диана Науседене пожелала собравшимся детям больше улыбок и мечтаний.

После пожеланий на елке загорелись праздничные огни.

Организаторы мероприятия сказали, что елка украшена нашими обещаниями – каждая игрушка - словно обещание на следующей год, поскольку маленькие наши дела, иногда казалось бы незаметные, на самом деле творят чудеса.