Ответ Малдейкене Тапинасу: у нас есть возможность показать, какие мы

Европаламентарий Аушра Малдейкене сказала, что у жителей Литвы есть возможность проявить эмпатию к премьер-министру Саулюсу Сквернялису, который, борясь с тяжелым заболеванием, сочетает лечение с работой. Так политик отреагировала на замечание журналиста Андтрюса Тапинаса о том, он видит "тонкую черту между эмпатией к больному человеку и тем, что государство начинают шантажировать твоей болезнью".

"Я думаю, что тут выдался прекрасный момент – показать, что в этой стране людям свойственна эмпатия. Наши болезни сложно сравнивать.

Да, у меня рак, я тоже лечусь. Но вся эта химиотерапия (…) она другая, я пока не была в таком состоянии, чтобы не могла работать. У господина Сквернялиса ситуация, наверное, сложнее", – сказала в интервью в передаче "День на DELFI" Малдейкене.

По словам политика, это особенно важно, если мы позиционируем себя как католическую страну. "Что говорит католическая Церковь и Христос: "В каждом больном ты видишь Бога". Лучше бы господин Тапинас занялся своими теми вещами, тем о чем он часто говорит не в тему. Упрекать человека в том, что он болен, очень некрасиво", - возмущалась Малдейкене.

По словам политика, из-за болезни Сквернялиса правительство хуже работать не стало.

"Нет, просто они такое. Проблема этой страны не в том, что ее руководители иногда болеют. Это как раз хороший способ увидеть, что люди болеют, они борются с болезнью. Это молодой отец, у него маленькие дети, он пытается идти, бороться. Я даже сделала с ним фото, когда головы у нас были почти одинаковыми - без волос, чтобы поддержать его (…).

А в интеллектуальном плане правительство всегда было таким. Оно ослабело с появлением Тамашюнене и господина Наркевича. Ноя я считаю его интеллектуально слабым потому, что в нем большую роль играет – и это не связано с болезнью – это человек, который находится рядом – это господин Стончайтис. Это милитаризированный путь решения вопросов", – сказала Малдейкене.

Политик считает, что в правительстве нет лидера. "Господин Сквернялис тоже не является лидером", – заметила она.

По словам Малдейкене, в стране, где самое главное - исполнительная власть, в данной ситуации место премьера должен бы занимать Рамунас Карбаускис.

"Тогда народ быстро понял бы, что господин Карбаускис давно заблудился между женщинами, амбициями и глупыми высказываниями, вроде как меня обижают, потому что я сын председателя колхоза. (…) У господина Сквернялиса слишком много нянек. Это проблема системы. Неудаленные звенья. Парламент – правящее большинство должно взять на себя ответственность за происходящее", – сказала Малдейкене.

По ее словам, выход из такой ситуации один – выборы.

Что касается проблем министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича, то политик просто констатировала, что это комический персонаж в политике, как и другие его коллеги из партии Избирательной акции поляков Литвы в парламенте.

"Я сидела рядом с ними в парламенте, это комические персонажи", – сказала евродепутат. По ее мнению, в нынешней ситуации ответственность на себя должен взять президент Гитанас Науседа.

"Неужели президент не жил в этой стране и не видел, что происходит? (…) Это тоже член парламента – это не кролик из шляпы господин Наркевич. Он всегда таким был. (…) Пусть тогда президент и берет ответственность за то, что помог любой ценой сохранить это большинство", – сказала Малдейкене.

По ее словам, главный вопрос в этой ситуации – о чем думают избиратели, голосуя за таких людей. Она считает, что регионы, населенные нацменьшинствами нуждаются в большем внимании и образовании.

"Люди неглупые, мы просто превратили политику в игрушку для развлечения иногда циничных – хотя в конкретном случае для очень ограниченных людей", – сказала Малдейкене.