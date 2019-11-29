Граждане Литвы из экспедиции "Мемориала" в суде оспаривают штрафы от Минприроды Пермского края

26 ноября в городе Кудымкаре Пермского края РФ продолжились судебные заседания: оспариваются административные штрафы Министерства природных ресурсов Пермского края, наложенные на участников экспедиции "По рекам памяти". Как сообщает пермский портал "Звезда", судья Елена Кирова рассматривает жалобу участника экспедиции Генюса Балюкевичуса.

Напомним, экспедиция "По рекам памяти" проходила в августе 2019 года. В ней участвовали волонтёры из России, Италии и Литвы, всего 10 человек. Целью экспедиции была уборка на польско-литовском кладбище в заброшенном поселке Галяшор Кудымкарского района. В 40-е и 50-е годы XX века туда направляли спецпереселенцев. После экспедиции краевое Минприроды обвинило пятерых литовцев в "самовольном занятии и использовании лесных участков", и предъявило штрафы — по 20 тысяч рублей. Эти штрафы литовцы сейчас и оспаривают. Их интересы в суде представляют юристы фонда "Общественный вердикт" Елена Першакова и Эрнест Мезак.

Генюс Балюкевичус — единственный из участников экспедиции, который родился и вырос в Галяшоре. Останки его бабушки, дедушки и брата покоятся на галяшорском кладбище.

"26 ноября 2019 года в столице Коми-Пермяцкого округа, в Кудымкаре будут судить меня как злостного нарушителя российского закона, — написал Генюс в Фейсбуке за неделю до суда. — Маму мою с родителями, братьями и сестрами отправили в таёжный глухой поселок Галяшор. [...] Мои бабушка, дедушка и брат умерли от голода и похоронены в Галяшоре. [...] Мою маму убили 10 июня в 1970 году в посёлке Касимовка. Отца посадили в 1956 году, суд был показательный. Ему дали 10 лет. Больше отца я никогда не видел и не знаю, где он похоронен. Теперь, через 64 года, пришла моя очередь. [...] Будут судить меня за то, что на Галяшорском кладбище, где похоронены мои родные и близкие, я наводил порядок".

"Наш доверитель приехал в Россию не с целью захвата лесного участка. Он приехал, чтобы прибраться на кладбище, — начал своё выступление юрист Эрнест Мезак. — Ни одна норма российского законодательства не запрещает прибираться на кладбище."

Однако представитель Минприроды, начальник управления охраны, защиты и надзора в лесах Михаил Никитин придерживается иного мнения. "Мы не против, если бы это было так, как мы замогилами ухаживаем — очищаем [могилу] от травяной растительности, — Но когда это всё превращается в некое обрастание... с бетонными памятниками, железными и деревянными крестами, железной оградой. Вот каким образом насыщение территории этими объектами помогает увековечивать память репрессированных? На мой взгляд, непонятно. Почтить память умерших можно в более скромных объемах."

"Я думаю, в Литве нашим гражданам не разрешат делать на кладбище всё, что хотят. Как бы их за такое вообще не посадили, — по-видимому, соглашается с ним судья и далее уточняет. — Прежде им нужно было разрешение взять, так ведь?"

Галяшорское кладбище находится в Лесном фонде. Значит, обычным разрешением не обойтись. Нужно вывести кладбище из этой категории земель. Причём решение принимает Правительство РФ. Процедура занимает, по словам представителя Минприроды, в среднем 1-2 года. На вопрос, когда именно кладбище оказалось в Лесном фонде, представитель Минприроды во время судебного заседания ответить не смог.

Гражданам Литвы вменяется рубка трёх деревьев, ремонт забора на кладбище и установка там железных крестов. Об этом заявил на прошлом судебном заседании, когда рассматривалась жалоба Владаса Улинскаса, представитель Минприроды. Правда, кто и что именно из них совершил, в материалах дела не указано. Как и нет записи о том, что литовцам разъяснялось право на переводчика.