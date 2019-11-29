Уровень безработицы в Литве выше среднего по ЕС

В октябре уровень безработицы в Литве был выше среднего по ЕС, сообщает "Евростат".

За год уровень безработицы в Литве увеличился на 0,3%, а за месяц снизился на 0,2% и в октябре составил 6,4%.

В ЕС уровень безработицы за год снизился на 0,4% до 6,3%.

Уровень безработицы молодежи до 25 лет в Литве увеличился на 0,7% до 11%, а в ЕС этот показатель составил 14,4%.

В конце октября в Литве было 94 000 безработных, из них 13 000 - молодежь до 25 лет. В Латвии уровень безработицы за год снизилась на 0,9%, в октябре составил 6,1%.

Эстония новые данные "Евростату" не представила.

По данным "Евростата", в октябре во всем ЕС было 15,6 млн. безработных.