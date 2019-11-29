Министр энергетики: договор с PGNiG - это ещё один шаг к энергетической независимости

После того, как стало ясно, что польская государственная газовая компания PGNiG будет продавать сжиженный природный газ (СПГ) через наземную малую распределительную станцию ​​СПГ в Клайпеде, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что это ещё один шаг в стремлении Литвы к энергетической независимости.

"Именно польская компания (PGNiG - BNS) позволит поставщикам СПГ выйти на рынок. Что здесь очень важно, а именно, дабы обеспечить нашу энергетическую независимость. Это ещё одна страница в стремлении к ней", - сказал журналистам в Клайпеде в пятницу Вайчюнас.

По его словам, станция позволяет перевозить СПГ не подключенным к газопроводу клиентам.

"Это новые технологии, которые позволяют торговать СПГ, транспортировать и транспортировать его даже не подключённым к сети пользователям", - сказал министр.

В пятницу компании подписали пятилетний контракт, сообщает Klaipėdos nafta. Ожидается, что PGNiG начнёт коммерческие операции в апреле следующего года.

Распределительная станция СПГ - это наземный терминал СПГ. Он предназначен для получения СПГ от небольших газовозов, их временного хранения и перегрузки на автоцистерны или суда.

Построенная в 2017 году Клайпедская газораспределительная станция используется эстонскими компаниями Eesti Gaas и JetGas, литовской государственной компанией Ignitis, польской компанией Duon и двумя другими пока неназванными компаниями.