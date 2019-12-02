Оставят ли в покое кости растрелянных в Сандармохе? финны и их судьба в годы Большого террора

В середине ноября одним из лауреатов Премии Егора Гайдара стал проект "Сандармох" историка Юрия Дмитриева, который с коллегами уже долгие годы работает в России над увековечиванием памяти жертв сталинских репрессий. Между тем, три года продолжается "дело Дмитриева", а на территории мемориала в Сандармохе в Карелии, несмотря на протесты людей, ведутся поиски расстрелянных финнами красноармейцев.

Поисковики Российского военно-исторического общества обосновывают свои действия утверждениями двух карельских учёных. Но не все коллеги-историки согласны с их гипотезой; многие из тех, кто призывает прекратить раскопки РВИО подвергают сомнению и законность проводимых поисковиками работ. Недавно Сандармох в составе делегации из представительств 20 государств посетил посол ЕС в России Маркус Эдерер. Что там происходит?

"Все что происходит в последние три года вокруг Сандармоха к науке не имеет никакого отношения, но как в капле воды отражает процессы, происходящие в стране в целом. Современная непродуманная и агрессивная государственная политика памяти строится на прославлении военных подвигов прошлого и забвении, маргинализации преступлений прежних режимов", - комментирует ситуацию историк Ирина Такала.

Сандармох и дело Дмитриева

Находящийся в Карелии, недалеко от Медвежьегорска, Сандармох – место далеко не локального масштаба. В годы Большого террора здесь в массовом порядке расстреливали врагов сталинской системы. Врагов действительных и мнимых. Среди погибших были представители более 60 национальностей – финны, карелы, русские, венгры, украинцы, поляки... 236 расстрельных ям в конце девяностых годов прошлого века в ходе экспедиций "Мемориала" обнаружил краевед Юрий Дмитриев. Вместе с другими неравнодушными людьми им составлены и списки убитых, книги памяти.

Юрий Дмитриев Foto: AFP/ Scanpix

В 2016 году Дмитриева арестовали по делу об изготовлении детской порнографии. Арест у многих вызвал шок, и тогда Дмитриева оправдали. В 2018 году Верховный суд Карелии отправил дело на новое рассмотрение, Дмитриева вновь арестовали и поместили на месяц в психиатрическую больницу, а следствие говорит о растлении несовершеннолетних. Приёмной дочери Наталье запрещено общаться с Дмитриевым и его родственниками, девочка сейчас проживает у своей бабушки.

О деле Дмитриева, Сандармохе и происходящих последние несколько лет там событиях написано много. Кто не знаком – может найти журналистское расследование Анны Яровой. Оно хоть и не о самых последних событиях, но даёт хороший бэкграунд.

В 1998 году в Сандармохе установили памятник с выбитыми в монолите словами: "Люди, не убивайте друг друга". В часовне Георгия Победоносца есть списки всех убитых, а в 2010 году патриарх Кирилл совершил здесь литию. Сейчас на территории мемориала поисковики РВИО, археологи и эксперты Следственного комитета РФ (СК) ведут раскопки. Они уверены, что Сандармох - это не только место убийства заключенных, но и место расстрела финнами советских военнопленных в годы Второй мировой войны (в России – Великой Отечественной). Родственники расстрелянных в Сандармохе призывали РВИО прекратить свои поиски и работы по "установлению плотности захоронений".

Финны

После революции 1917 года и обретения Финляндией независимости в бывшем Великом княжестве Финляндском было неспокойно. "Белые" и "красные" финны в кровопролитных боях выясняли, каким путем пойдёт развитие их страны. В итоге коммунистам не удалось одержать верх и многие из них подались в Советскую Россию, обосновавшись в приграничной Карелии. В Карелию же позже прибыло и значительное количество американских и канадских финнов; часть прибывших верила в коммунистические идеалы, приехав строить социализм. И красные финны, и финны из США, Канады оставили заметный след в истории Карелии, но, советское государство было к ним безжалостным. Несмотря на большой вклад в развитие советской республики, большинство из них оказались в земле Сандармоха с пулей в затылке.



Архивы показывают, что в годы Большого террора 1937-38 гг. в Советской Карелии более 41% всех репрессированных в ходе массовых операций были финской национальности. Кто были эти финны, как они оказались в Советской Карелии, почему их останки находятся в расстрельных ямах и почему сегодня в Сандармохе ведутся поиски расстрелянных финнами солдат Красной Армии?

История Лаури Луома

Лаури Луома был одним из упомянутых американских финнов, кто перебрался в СССР. Его правнучка Рамона живет в Карелии, её прадеда советская власть расстреляла в Сандармохе. Лаури был членом компартии США со времени её основания в 1924 году.

Услышав о возможности переехать в Карелию, коммунист Лаури вместе с женой и сыном оставляет дачу, машину, квартиру в Детройте и в 1931 году с большой группой финнов оправляется в СССР, чтобы влиться в процесс реализации советского коммунистического проекта. В то время в американском обществе коммунистическое движение было заметной и активной политической силой. В Карелии американские финны обрели дом и работу. Но далеко не все они были коммунистами, таких было не более 15%. Другие переселялись в СССР больше по экономическим причинам. По этим же причинам в Карелии оказались и перебежчики из Финляндии, политических мигрантов среди них было немного.

Семья Луома обосновалась в столице республики, городе Петрозаводске. Лаури был хорошим плотником и сразу нашёл работу. Рамона добавляет: "Его строительная бригада в народе называлась Hullun Luoman prikaati (Бригада сумасшедшего Луома). В основном в ней работали финны-эмигранты". Финны были квалифицированными работниками. К примеру, бригада "сумасшедшего Луома" построила в столице Советской Карелии первый водопровод, заслужив почёт и известность.

25 января 1938 года Лаури арестовали, 6 марта 1938 года расстреляли – выстрел в затылок и яма в лесу с телами других расстрелянных в Сандаромохе. 58 статья УК СССР: "Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов (...)".

"В Карелии была большая диаспора американских финнов, и почти каждая семья пострадала от репрессий", - заканчивает рассказ о своей семье Рамона Луома. После перестройки и распада СССР многие родственники и американских, и красных финнов покинули Россию, переехав жить в Финляндию, США и другие страны.



Финский период

До американских финнов в Карелию уже перебрались красные финны из Финляндии, где гражданская война закончилась победой "белофиннов" - противников коммунистов, военачальником которых был Карл Густав Маннергейм. Красные финны - это устоявшийся термин в историографии, так называют политэмигрантов 1918 года. Исследователи выделяют в истории Советской Карелии отдельный "финский период" (1920-1935 гг.), когда республику возглавлял финский коммунист Эдвард Гюллинг. Ирина Такала долгие годы занималась проблематикой этого периода.

"Причины массовой иммиграции финнов в СССР обуславливались экономической и политической ситуацией в странах исхода, а также активной политикой правительства Гюллинга по привлечению в республику национальных рабочих кадров", - рассказывает доцент Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ), историк Ирина Такала.

Составляя в 1933 году лишь 3,2% от всего населения края, финны занимали видные должности в советском партийном государственном аппарате, руководстве предприятий, в области культуры, образования, науки. Значительную часть рядового состава и почти весь офицерский корпус Карельской егерской бригады составляли военнослужащие финской национальности, указывает Такала. Именно в финский период формируются основные вплоть до распада СССР отрасли хозяйства республики.

"Петрозаводская лыжная фабрика, славилась, - напоминает исследователь, - своей продукцией на весь СССР, а финны-иммигранты стояли у истоков национальной карельской литературы, развивали издательское дело и финноязычную журналистику, театральное и музыкальное искусство".



Органы госбезопасности советской власти, указывает собеседница Delfi, "не оставили присутствие в республике пусть и небольшой, но очень влиятельной финской ирреденты" без внимания, интерес к иммигрантам возрастал. Если цитировать сводки ГПУ, они являлись "элементом неблагонадёжным", нуждавшимся в постоянной "разработке".

"Финский шпионский дискурс", как это характеризует Такала, присутствовал в репрессивной политике властей на протяжении всего межвоенного периода, хотя вплоть до середины 1930-х гг. он использовался, главным образом, для "зачисток" среди недовольного новым режимом местного коренного населения. "«Время экспериментов кончилось, и карельская автономия, одобренная большевиками и созданная при помощи красных финнов в эпоху гражданской войны в совсем иной международной ситуации, в середине 1930-х гг. стала видеться Москве опасной аномалией, а её финское руководство – пятой колонной", - продолжает рассказ историк.

Состоявшее из финнов руководство Карелии обвинили в стремлении отделить край от СССР и присоединить его к буржуазной Финляндии. При этом историк подчеркивает, что красные финны боролись у себя на родине как раз против установления буржуазного строя. В итоге "борьба с финским буржуазным национализмом" увенчалась Большим террором.

К середине 1930-х гг. численность финнов в Карелии достигала примерно 15 000 человек, 2/3 из них составляли иммигранты из Финляндии, 1/3 – североамериканские финны. Согласно архивным данным, в ходе массовых операций 1937-38 гг. в советской Карелии было репрессировано 11 300 человек, из них 4688 финнов. Финны, чья численность в Карелии в середине тридцатых годов прошлого века была чуть более 3% населения, составили свыше 41% всех репрессированных, карелы - 27%, русские - 25%.

Исследователи подчёркивают, что уничтожали не красных, уничтожали финнов (и другие национальности), поскольку рядом граница, буржуазная Финляндия, а они - пятая колонна.



Главными местами расстрелов стали, как значится в документах, "окрестности г. Петрозаводска" и "станция Медвежья гора". Историк констатирует, что несомненно, здесь находилось несколько расстрельных полигонов, из которых найдены и законодательно утверждены как исторические памятники жертвам политических репрессий только два – Красный бор в 19 км от Петрозаводска и Сандармох в 12 км от Медвежьегорска.

"Именно эти места памяти, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия России, сегодня пытаются переформатировать в мемориалы жертв войны", - заключает Такала.

"Не тревожьте могилы"

О расстреле Лаури Луома в Сандармохе семья узнала в 1997 году, когда подследственный ныне краевед Дмитриев проводил в медвежьегорских лесах свои раскопки. Рамона подписалась под петицией родственников убитых там людей, которые просили остановить работы поисковиков РВИО на территории мемориала: "Не тревожьте могилы наших родственников. Не разрушайте памятник. Мы призываем всех родственников невинно убитых в урочище Сандармох людей, по всему миру, присоединиться к нашему обращению". На ход раскопок, говорит Рамона, петиция не повлияла.

"С Сандармохом творят, конечно, ужасные вещи. Какие пленные красноармейцы? Нет, конечно! Российские власти просто пытаются через пропагандистов направить общественное мнение в определённое русло, якобы никакого сталинского террора не было, а стреляли там финны", - сказала она. Рамона резюмирует: "Кости Сандармоха надо оставить в покое. Когда я прочитала, что Дмитриева арестовали, еще и по такому обвинению, меня просто затрясло, слёзы на глаза навернулись. Дмитриев – педофил? Как? Такого точно не может быть".

Собеседница знакома с Дмитриевым и его семьей с 1997 года. Она с матерью помогала ему в работе над составлением списков убитых в Сандармохе и других местах Карелии. "Мне тогда было 17 лет и я, девчонка-панк, целыми днями сидела в архиве ФСБ Карелии и выписывала данные из дел. А потом заносила их в базу на дмитриевском компьютере, который он привёз мне домой. Это были данные для книги "Поминальные списки Карелии". Работа была не за деньги – их у Дмитриева не было. Позже я перевела списки убитых карелов и финнов на финский язык и их опубликовали в журнале Carelia", - рассказала Рамона.



"Дочку Наташу я тоже знаю. Я видела, как он к ней относится. Воспитывал по-своему, по-дмитриевски. Он же очень своеобразный человек. Но чтобы такое, в чем его обвиняют – нет, нет и еще раз нет. Этого просто никак не может быть. Ни на секунду в это не поверю и даже не засомневаюсь никогда", - уверяет правнучка расстрелянного финна.

Логичная реакция жителей

Против происходящего в Сандармохе протестуют не только родственники расстрелянных, ситуация вызывает большой резонанс и в Карелии, и России в целом, и за её пределами. Реакция людей, полагает доцент Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ), историк Ирина Такала, выглядит логичной: многие посчитали "инициируемые Министерством культуры Карелии и РВИО манипуляции с прахом жертв (и репрессий, и войны) безнравственными, попирающими все нормы человеческой морали и просто вандализмом".

Историк утверждает, что к РВИО нет документов на проведение раскопок, между тем мемориальный комплекс Сандармох имеет статус памятника истории и, говорит собеседница, "без историко-культурной экспертизы проектной документации работ вести раскопки там запрещено": "Такой экспертизы не было, но прокуратура закрывает на это глаза".

Всё это, считает Такала, привело к сплочению людей "в борьбе с беззаконием и варварством" и за время "дела Дмитриева" о Сандармохе и репрессиях в Карелии услышали многие. 5 августа этого года имена расстрелянных в окрестностях Медвежьегорска читали в десятках городов мира.

"Все что происходит в последние три года вокруг Сандармоха к науке не имеет никакого отношения, но как в капле воды отражает процессы, происходящие в стране в целом. Современная непродуманная и агрессивная государственная политика памяти строится на прославлении военных подвигов прошлого и забвении, маргинализации преступлений прежних режимов. Целые пласты истории, связанные с государственным насилием по отношению к своим гражданам, вновь начинают замалчиваться (обсуждение грехов не патриотично), зато памятью о войнах и воинских подвигах усиливается милитаризация сознания населения, подпитывается его солидарность с вертикалью власти.

Историк Алексей Миллер очень точно назвал это "секьюритизацией" памяти, то есть дискуссии об истории и коллективной идентичности всё больше воспринимаются властью через призму угрозы национальной безопасности, и на первый план вновь выдвигается приснопамятная борьба с внешними и внутренними врагами. Исторические оценки, не соответствующие задачам исторической политики, могут повлечь за собой санкции со стороны государства для тех людей, которые эти оценки высказывают. Мы видим это и на примере мемориального комплекса Катынь, и в "деле Сандармоха". История расстрельных полигонов переписывается, одни жертвы заменяются другими, вина одного государства перекладывается на плечи другого. Т.е. выполняется политический заказ по подмене мест памяти", - заключает карельский исследователь.



Гипотеза

2016 году в финской газете "Калева" на эту тему была опубликована статья карельского историка Юрия Килина, утверждавшего, что в лесах близ Медвежьегорска финны расстреливали советских военнопленных. Дмитриев выступил с критикой. Через полгода (совпадение или нет) он был арестован, а правительственная делегация в тот год впервые не приняла участия в Дне памяти в Сандармохе.

В начале сентября этого года глава Института истории ПетрГУ, профессор Сергей Веригин рассказал "Новой газете", что в годы ВМВ на территории Медвежьегорска финнами было устроено 6 лагерей. На том же месте, где раньше были построены советские лагеря в годы строительства Беломорско-Балтийского канала. Веригин опирается на протоколы допросов СМЕРШа. Бумагам этим он доверяет.

Но не все согласны с утверждениями Килина и Веригина. Их коллега Такала утверждает, что "в целом, в научном сообществе т.н. "научная гипотеза" Килина-Веригина воспринята была крайне скептически". Для неё высказанные предположения "к науке не имеют никакого отношения" и, скорее, уверена она, "надо вести речь о политическом заказе".

"В документах, на которые ссылаются два карельских историка, нет ни слова о местах расстрелов. Сами документы – протоколы допросов СМЕРШа – источник весьма специфический, требующий тщательной верификации. Но даже по ним видно, что расстрелы военнопленных в финских лагерях Медгоры не носили массового характера. Откуда же сведения о тысячах расстрелянных? Насколько авторами "гипотезы" изучены документы других, в том числе финляндских архивов?", - задает вопрос ученый, добавляя, что в Финляндии вопрос о смертности военнопленных в финских лагерях изучен очень хорошо.

Помимо индивидуальных исследований в 2004-2008 гг. был осуществлён большой исследовательский проект под руководством Ларса Вестерлунда, результатом которого стала коллективная монография "Смерть военнопленных и людей, переданных Германии и Советскому союзу в 1939-1955. Исследовательский отчёт Финского национального архива". В ней есть и статистика насильственных смертей по лагерям военнопленных. Такала считает, что "эта информация опровергает предположения авторов "гипотезы", но они почему-то её совершенно проигнорировали".

В целом у Такалы немало вопросов к своим коллегам: Почему красноармейцев стали искать именно сейчас, а не после войны и позже? И почему в Сандармохе, а не у мест дислокации лагерей?

"Веригин утверждает, что финны знали о Сандармохе и молчали о найденном месте массовых расстрелов периода Большого террора потому, что сами его использовали по тому же назначению. Откуда такая уверенность? Словом, вопросов больше, чем ответов, и убедительных документальных подтверждений высказываниям авторы "гипотезы" не привели", - говорит историк. Кроме того, добавляет она, "подобные предположения высказывались ещё в конце 1990-х гг., когда был найден этот расстрельный полигон, следовательно и сама гипотеза заимствована".

Самое время

Утверждение карельских историков оживило дискуссии у соседей - в Финляндии. За ситуацией следят в том числе президент Саули Нииннистё и премьер Антти Ринне. В конце августа Helsingin Sanomat сообщили, что, по мнению президента и главы финляндского правительства, пришло время выяснить судьбу финнов СССР в годы сталинского террора. Таким образом они прокомментировали слова журналиста HS Унто Хямяляйнена о необходимости исследовать этот аспект истории.

Доцент военной истории Маркку Саломаа из Университета Восточной Финляндии полагает, что руководство России хочет переписать историю. "Исследовательский проект может быть реализован только в том случае, если финское государство и министерства иностранных и внутренних дел России составят договор об открытии архивов российской службы безопасности для финских исследователей с целью проведения данного расследования", - сказал Саломаа изданию YLE.

По поводу гипотезы Килина-Веригина высказался и глава Национального архива Финляндии Юссии Нуортева. Он уверяет, что это маловероятно, а военные документы Финляндии открыты для исследователей. В Нацархиве сообщается о 19 000 красноармейцев, погибших в военных лагерях финнов. Указаны и места их расстрелов. Никто ничего не скрывает.

Исследования судеб финнов

Судьбы финнов в Советской Карелии историки не обошли стороной, но, говорит Такала, комплексного исследования на сегодня нет:

"Представляется, что травма 1918 года (гражданская война в Финляндии, расколовшая финское общество на "белых" и "красных") долгое время мешала объективным исследованиям судеб финнов, перебравшихся в СССР. И в этом плане "дело Сандармоха" явилось неким триггером, изменившим отношение и общественности, и официальной Финляндии к проблеме".

В госархивах Финляндии много материалов на финнов, эмигрировавших в СССР, но картины сталинских репрессий они не раскроют, а иногда агентурные данные, собранные в архиве EK-Valpo (Центральная сыскная полиция), могут её и искажать", - говорит Такала.

"Без российских архивов - региональных управлений ФСБ по Республике Карелия, СПб и Ленинградской области, где проживала большая часть финнов-эмигрантов, проблему полностью исследовать не удастся", - считает историк.

Политика памяти

Ситуация с доступом к архивным документам в России в последние годы быстро меняется не в лучшую сторону, отмечает Такала. Поскольку в статье отсылка к архивам звучала довольно часто, в этой связи в заключение хочется привести такие слова нашей собеседницы:

"Закон об архивах, о сроках рассекречивания постоянно корректируется подзаконными инструкциями в сторону увеличения сроков доступа к документам. Многое вообще уже утеряно, уничтожено и т.н. "списывания не представляющих ценность документов" продолжаются. Это современная политика памяти (смена приоритетов, аберрация памяти, подмена мест памяти и т.д.) реализуется государством разными способами, в том числе и при помощи ограничения доступа к историческим источникам, написания "альтернативных" версий и интерпретаций событий прошлых лет "придворными" историками и агрессивной, порой совсем некомпетентной деятельности РВИО".



"Закрытие архивов призвано помешать исследователям воспрепятствовать использованию мифов в качестве манипулятивного инструмента исторической политики, - продолжает историк. - Конечно, мифы существуют в любом обществе, но трудно представить, чтобы где-то представитель правительства говорил: нам нужны мифы, нельзя их трогать. У нас это декларируют министры просвещения и культуры, доктора исторических наук. И, очевидно, во имя этого постоянно ширится клан ведомственных историков, сотрудников аппаратов ФСБ и МВД, имеющих доступ к закрытым документам. Уже более 20 лет проводятся "Исторические чтения на Лубянке" - Всероссийский форум историков отечественных спецслужб. По их подобию в Санкт-Петербурге проходят ежегодные чтения "Гороховая, 2" (Музей истории политической полиции России XIX - XX веков), а в Петрозаводске "Исторические чтения на ул. Андропова, 5".

"Участие в этих форумах именитых отечественных учёных, с одной стороны, может порождать надежду, что идёт приращение научного знания в области исследования истории российских спецслужб, однако степень достоверности и добросовестности этих исследований другие историки проверить не могут. И пока у исследователей (всех, а не избранных!) не будет полного доступа к ведомственным российским архивам, историю нашей страны будут постоянно переписывать в угоду существующим режимам", - заключает она.



P.S. В соседней с Литвой Беларуси власти не так давно также затеяли свои мероприятия в Куропатах, месте расстрелов времен Большого террора, открытых в то же время, что и Сандармох.

О красных финнах в 2017 году по одноимённой книге Антти Туури был снят фильм "Вечный путь", режиссер Антти-Юсси Аннила.