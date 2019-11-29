Литва впервые избрана в Совет Организации по запрещению химического оружия

Министерство иностранных дел сообщило, что Литва впервые избрана в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Согласно сообщению, кандидатура Литвы в этом совете на период 2020-2022 годов была единогласно одобрена в Гааге на этой неделе.

В своём выступлении посол Литвы в Нидерландах Видмантас Пурлис подчеркнул, что Литва выражает сожаление в связи с применением химического оружия в различных частях мира в последние годы.

По словам дипломата, Литва будет содействовать усилиям ОЗХО по расследованию и судебному преследованию этих грубых нарушений международного права.

Посол также отметил, что Литва будет продолжать свои последовательные усилия по привлечению внимания международного сообщества к химическому оружию, сброшенному на дно Балтийского и других морей, и будет стимулировать содействие сотрудничеству и обмену информацией по этому вопросу.

Организация по запрещению химического оружия контролирует осуществление Конвенции о химическом оружии, которая была принята в 1997 году. Цель Конвенции состоит в том, чтобы добиваться уничтожения всего химического оружия. Конвенция насчитывает 193 государства-члена.