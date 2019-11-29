Прокурор предлагает Вайнаускасу и Паксасу условные сроки

Прокурор Гедгаудас Норкунас в пятницу предложил главу медиагруппы Lietuvos rytas Гедвидаса Вайнаускаса приговорить к штрафу и условному лишению свободы, а бывшего лидера партии "Порядок и справедливость" Роландаса Паксаса - только к условному лишению свободы.

Г.Вайнаускаса было предложено приговорить к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на два года и уплатеой штрафа в размере более 26 тыс. евро.

Р.Паксасу грозит три года и два месяца лишения свободы с отсрочкой на два года и два месяца.

В следующем эпизоде дела о торговле влиянием прокурор предложил оштрафовать обвиняемого бизнесмена Антанаса Юозаса Забулиса более чем на 24 тыс. евро.