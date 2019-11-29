Из-за парламентской гостиницы в поле зрения стражей этики попала еще одна депутат

Депутат Агне Ширинскене пожаловалась в Комиссию по этике и процедуре на консерватора Агне Билотайте.

В обращении Ширинскене просит признать, что Билотайте злоупотребляла своими правами и оставила за собой неиспользуемую квартиру в парламентской гостинице. Сама депутат не жила в гостинице, но не информировала об этом канцелярию парламента.

Ширинскене просит выяснить, не должна ли Билотайте вернуть в казну деньги, выплаченные на содержание этой квартиры. Ширинскене также обратила внимание на то, что это не первый случай, когда депутат Билотайте демонстрирует двойные стандарты – она декларирует принцип прозрачности, а сама при этом "забывала" декларировать своего партнера и связанные с ним интересы, несмотря на то, что известно о том, что они ведут совместное хозяйство.

Ширинскене обратилась к стражам этики после того, как в СМИ появилась информация о том, что консерватор Билотайте уже не первый срок полномочий декларирует, что пользуется парламентской гостиницей, несмотря на то, что фактически в ней не живет и не может объяснить, кто оплачивает коммунальные расходы на эту квартиру.

"Очень странно, что депутат, которая с мужем живет, как сообщают СМИ, в доме площадью 500 кв. м и стоимостью 2 млн. евро, и при этом требует предоставить ей парламентское жилье. Особенно удивляет тот факт, что она даже не знает, кто платит за коммуналку в этой квартире, поэтому заставляет платить за отопление и другие услуги государство. Кроме того, за это время в самой фракции СО-ХДЛ были ситуации, когда депутата, например, Ирене Хаасе, не могли предоставить жилье в гостинице, поскольку не было свободных вариантов, а между тем ее коллега даже не подумала освободить занимаемое ею жилье", - сказала Ширинскене.

"Я в растерянности из-за этого обращения Ширинскене. У меня возник вопрос - она сделала это в том числе из-за того, что ее коллеги использовали это жилье для получения выгоды? Мой случай, как я поняла, обеспокоил ее тем, что она меня не заметила. Я не знаю, может, госпожа Ширинскене - администратор гостиницы, или мы как студенты должны отчитываться перед ней, когда и с кем туда приходим, с кем спим", – сказала 29 ноября DELFI Билотайте.

"Официально я отказалась от квартиры 3 октября этого года, поскольку изменились мои личные обстоятельства. Я больше не нуждалась в квартире и отказалась от нее", – сказала депутат.

Одна заметила, что возможно, могла сделать это и раньше, но пока была беременна, ей было сложно сделать это.

"Я не понимаю, я достаточно интенсивно пользовалась этой квартирой, в последнее время, когда ждала ребенка, когда был более сложный период, наверное, было иначе. Но я пользовалась квартирой и не обязана отчитываться перед госпожой Ширинскене. Она - не администратор гостиницы", – сказала консерватор.