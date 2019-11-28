Советник премьер-министра Литвы опровергает информацию о том, что у Сквернялиса воспаление легких

У премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса – воспаление легких, пишет портал lrytas.lt. По данным источников портала, его на работе не будет и на следующей неделе.

Советник Сквернялиса Томас Бержинскас отказался комментировать эту информацию, а потом опроверг ее. DELFI Бержинскас сказал, что у премьера нет воспаления легких, кроме того, пока нет никакой информации о том, сколько он проведет на больничном..

Он ранее сказал, что врачи пока запрещают премьеру возвращаться на работу.

"Премьер-министр недавно завершил курс химиотерапии, после него надо восстановить организм и укрепить его, несмотря на то, что результаты всех анализов хорошие, врачи пока не разрешают премьер-министру возвращаться на работу. Поэтому больничный будут продлевать, пока этого требуют врачи", – сказал Elta Бержинскас.

"Премьер-министр благодарит всех людей, которые искренне заботятся о его здоровье и поддерживают его", – прибавил он.

Сквернялис в конце августа сообщил, что болеет лимфомой.

ВРИО премьер-министра назначен министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.