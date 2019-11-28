Литовские перевозчики не успокаиваются: планируют отказаться от деятельности или переносить бизнес

Литовские перевозчики уверяют, что постановление правительства об изменении порядка оплаты труда водителей отрицательно скажутся на их деятельности. Большая часть, как показывают результаты опроса, думает о переносе бизнеса за рубеж или об аренде работников в других странах.

По заказу Международного альянса транспорта и логистики Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus опросил руководителей 206 компаний, которые занимаются международными перевозками.

Предпринимателей просили оценить ожидания на будущее и перспективы, связанные с постановлением правительства Литвы о повышении коэффициента зарплат водителей до 1,65 минималки.

Исследование показало, что из-за этих изменений 26% перевозчиков намерены закрыть свою деятельность, 58% готовятся к реформе – хотят перебираться за границу или арендовать водителей в других странах, а 16% ничего предпринимать не намерены.

Из тех, кто ничего менять не будут, 3% сказали, что уже перевели свою деятельность в Польшу. Другие намерены продолжать работать, будут ждать вступления закона в силу, еще часть намерена продолжить протесты.

75,5% из тех, кто намерен отказаться от бизнеса, собираются закрыть дело в следующем году, 11% - в этом, остальные пока не определились.

48% участников опроса назвали основной причиной такого решения планы, связанные с повышением зарплат, а 58,5% убеждены, что повышение тарифа вкупе с Пакетом мобильности будут губительны для бизнеса, поскольку осложнят работу перевозчиков из Центральной и Восточной Европы в западной ее части.

В группе компаний, реформирующих свою деятельность, 65% намерены перевести бизнес в другую страну. 50% из их остановились бы на Польше, 15% думают о Германии, остальные - об Эстонии (5%), Латвии (4%), Швеции (1,7%), России (1,7%), а 7% в этом вопросе еще не определились.

22,5% работодателей планируют арендовать водителей в других странах. По этой модели их арендуют страны с более благоприятной налоговой системой.

Большинство (58%) участников опроса сказали, что с ними о принимаемых решениях не говорят, еще 29% указали, что на их аргументы не обращают внимания. 62% указали, что о будущих процессах их информируют слишком поздно.

63% участников опроса сказали, что они закрыли бы или ограничили деятельность, если бы коэффициент был выше 1,3 минимума и вступил в силу Пакет мобильности.

Директор компании Ortima, которой принадлежат 100 тягачей, Марьян Свирко считает, что налоговые изменения приведут к краху небольших компаний, а их на рынке 80-85%.

"Обещали, что налоговое окружение для бизнеса не изменится, а тут за несколько месяцев до Нового года выдают сразу несколько болезненных изменений. Как можно повышать минимум, а с ним и коэффициент? Это двойной удар. Или повышение акциза на топливо, на Западе живут ожиданием кризиса, потоки грузов снижаются, решают вопрос Пакета мобильности, кредиты в банках за год подорожали на 70%. А мы не можем увеличить тарифы, поскольку конкурируем со странами, в которых условия не изменились", – сказал Свирко.

Директор Ryvatra, у которой 5 тягачей, Олег Тарасов сказал, что после повышения коэффициента и принятия Пакета мобильности висит лишь два пути – закрыть бизнес или перевести его за границу.

"У нас 5 машин, работают 7 водителей, в месяц на одной машине мы зарабатываем 300 евро, это столько, на сколько увеличатся расходы, если изменят налоги", – сказал предприниматель.

По данным Литовской администрации безопасности транспортных средств, в Литве 31 декабря 2018 года было больше 4800 компаний, занимающихся международными перевозками, у них было больше 47 000 тягачей.

DELFI напоминает, что 27 ноября прошли две акции протеста - одна перевозчиков, а другая - профсоюзов водителей.