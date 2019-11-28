От премьера поступила весть о Наркевиче: решение будет принято в ближайшее время

Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса Томас Бержинскас сказал DELFI, что свою позицию по вопросу министра транспорта Ярослава Наркевича он представит, когда вернется на работу.

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа призвал министра уйти в отставку, а лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис заявил, что полностью доверяет министру.

Советник премьера сказал DELFI, что Сквернялис в ближайшее время вернется на работу.

Премьер по болезни отсутствует на работе с прошлой среды.

Между тем правящие стеной стоят за Наркевича и считают, что это организованный выпад против Избирательной акции поляков Литвы, которая выдвинула Наркевича на этот пост. Правящие считают, что цель этой акции - развал коалиции.

"Это запланированная акция, цель которой - развал ИАПЛ, одного из партнеров коалиции, чтобы мы как коалиция не могли принимать решения", – сказал лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис.

На вопрос, останется ли министр на своем посту, если президент Гитанас Науседа выразит ему свое недоверие, Карбаускис ответил, что "ответственность за правительство лежит не на президенте, а на премьер-министре".

Советник президента Повилас Мачюлис, передавший позицию главы страны, сказал: "Президент не может доверять этому министру, считает, что он должен покинуть занимаемый пост".

DELFI напоминает, что проблемы у Наркевича начались, когда стало известно, что за ужины в Абу-Даби и Минске министр платил не за счет командировочных, а за счет средств Литовской дирекции автомобильных дорог. Когда появилась эта информация, министр оплатил их сам.

Позже выяснилось, что в парламентской гостинице в выделенной ему квартире живет дочь Наркевича.

Возмущение также вызвало и решение Наркевича распустить независимое правление "Литовской почты".