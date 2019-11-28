С 1 декабря меняется расписание всего общественного транспорта в Вильнюсе

С 1 декабря меняется расписание всех автобусов и троллейбусов в Вильнюсе. Специалисты Susisiekimo paslaugos оценили время, потоки пассажиров, заявки жителей и бизнеса и корректируют расписание так, чтобы поездки на общественном транспорте были удобнее для пассажиров.

"Мы проводим опросы пассажиров, результаты которых показали, что жители выбирают общественный транспорт ради экономии времени, кроме того, жителям нравится, что автобусы и троллейбусы обновлены. Мы регулярно пересматриваем расписания, а 1 декабря вступает в силу новое, которое было разработано с учетом реальной ситуации движения транспорта, кроме того, мы учли пожелания жителей и бизнеса. При пересмотре расписания мы оцениваем и другие факторы – расширение города и потребность в общественном транспорте, сезонные тенденции, мероприятия и др. Наша цель - чтобы на остановке жители стояли как можно меньше, а пассажиры добирались до цели как можно быстрее", – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

Она заметила, что обновление столичного общественного транспорта идет полным ходом – в городе курсируют более 300 новых автобусов и троллейбусов, это приводит к росту потока пассажиров.

Новое расписание в интернете можно найти с 27 ноября.

Компания информирует, что с 1 декабря название остановки Чигону меняется на Памяйстрю. На этой остановке останавливается автобус 3 маршрута.

Информацию об изменении расписания можно найти на сайте, на странице в социальной сети, с помощью смартфонов (m.stops.lt) или в рабочее время по номеру (8 5) 210 7050. За общественным транспортом в реальное время можно следить на сайте или с помощью мобильного приложения m.Ticket и Trafi.