Президентская служба разочарована действиями Наркевича, но спонтанной реакции не будет

Складывается впечатление, что министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич мешает слаженной работе правительства, сказал советник президента Литвы Гитанаса Науседы Повилас Мачюлис. Советник президента не скрывает сожаления в связи с тем, что каждый день разгораются новые скандалы в связи с этим членом кабинета правительства, однако он подчеркивает, что глава страны не склонен к спонтанному принятию решений.

"Надо признать, что министр транспорта каждый день преподносит какую-нибудь новость. Очень жаль, что это не какие-нибудь оптимистически и хорошие новости транспортного сектора, а темы, касающиеся лично министра", - сказал LRT Мачюлис, подчеркнув, что это мешает качественной работе правительства.

"Создается впечатление, что это уже не проблема одного министра, это уже мешает слаженной работе всего правительства. Президент считает, что министры должны отвечать высоким требованиям в плане репутации и профессионализма. Я не хочу забегать событиям за глаза, но президент, как и сказал накануне, в ближайшее время представит свою оценку министра", - подчеркнул советник.

Мачюлис ответил и на замечания в публичном пространстве будто президент как-то вяло реагирует на ситуацию, связанную с Наркевичем.

"Возможно те, кто так считают, жаждут крови здесь и сейчас. Президент с самого начала говорил, что будет принимать решения в ходе диалогов и вся его деятельность будет построена на диалоге. Поэтому нельзя спонтанно делать выводы по тому или иному вопросу – надо все оценить", - сказал LRT Мачюлис, напомнив, что неслучайно президент говорил о кредите доверия Наркевичу.

"Решил ли за эту неделю Наркевич все проблемы, или ситуация усугубилась, президент в ближайшее время точно оценит", - обобщил Мачюлис.

Напомним, что Науседа дал Наркевичу на решение всех вопросов неделю, в противном случае сказал, что обсудит этот вопрос с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом.

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте сказала, что Наркевич должен уйти с пост, в противном случае его ждет интерпелляция.

Депутат заметила, что Наркевич, едва вступив в должность, распустил независимое правление "Литовской почты". Его состав заполнили в основном работниками министерства транспорта – как самого министерства, так подчиненных ему учреждений - например, глава Центра Литовского радио и телевидения Ремигиюс Шерис.

Армонайте напоминает, что во время командировки в Абу-Даби не вышел на сцену и не выступил с речью, хотя об этом заявляли в начале мероприятия. Вместо него в дискуссии об искусственном интеллекте участвовал вице-министр Владислав Кондратович, прочитавший текст о присмотре за дорогами.

Армонайте сожалеет, что правящее большинство, заявлявшее о прозрачности, и премьер с президентом не высказывают решительное мнение по вопросу неподходящей деятельности министра.

Кроме того, в СМИ появилась информация о возможном браконьерстве.