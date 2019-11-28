"Надо признать, что министр транспорта каждый день преподносит какую-нибудь новость. Очень жаль, что это не какие-нибудь оптимистически и хорошие новости транспортного сектора, а темы, касающиеся лично министра", - сказал LRT Мачюлис, подчеркнув, что это мешает качественной работе правительства.

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"Создается впечатление, что это уже не проблема одного министра, это уже мешает слаженной работе всего правительства. Президент считает, что министры должны отвечать высоким требованиям в плане репутации и профессионализма. Я не хочу забегать событиям за глаза, но президент, как и сказал накануне, в ближайшее время представит свою оценку министра", - подчеркнул советник.

Мачюлис ответил и на замечания в публичном пространстве будто президент как-то вяло реагирует на ситуацию, связанную с Наркевичем.

"Возможно те, кто так считают, жаждут крови здесь и сейчас. Президент с самого начала говорил, что будет принимать решения в ходе диалогов и вся его деятельность будет построена на диалоге. Поэтому нельзя спонтанно делать выводы по тому или иному вопросу – надо все оценить", - сказал LRT Мачюлис, напомнив, что неслучайно президент говорил о кредите доверия Наркевичу.

"Решил ли за эту неделю Наркевич все проблемы, или ситуация усугубилась, президент в ближайшее время точно оценит", - обобщил Мачюлис.

Напомним, что Науседа дал Наркевичу на решение всех вопросов неделю, в противном случае сказал, что обсудит этот вопрос с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом.

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте сказала, что Наркевич должен уйти с пост, в противном случае его ждет интерпелляция.

Депутат заметила, что Наркевич, едва вступив в должность, распустил независимое правление "Литовской почты". Его состав заполнили в основном работниками министерства транспорта – как самого министерства, так подчиненных ему учреждений - например, глава Центра Литовского радио и телевидения Ремигиюс Шерис.

Армонайте напоминает, что во время командировки в Абу-Даби не вышел на сцену и не выступил с речью, хотя об этом заявляли в начале мероприятия. Вместо него в дискуссии об искусственном интеллекте участвовал вице-министр Владислав Кондратович, прочитавший текст о присмотре за дорогами.

Армонайте сожалеет, что правящее большинство, заявлявшее о прозрачности, и премьер с президентом не высказывают решительное мнение по вопросу неподходящей деятельности министра.

Кроме того, в СМИ появилась информация о возможном браконьерстве.