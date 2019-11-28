Консерваторов, осматривавших улицу около дома Сквернялиса, атаковали соседи премьера

Члены партии Союз отечества-Христианские демократы Литвы 27 ноября осматривали улицу около дома премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, однако этот их приезд вызвал гнев у соседей премьера, сообщает телеканал LNK.

Консерваторы собрались на улице, которую планируют асфальтировать, и пытались понять, почему именно на ремонт этой улицы выделили деньги в спешном порядке, несмотря на то, что в Вильнюсском районе есть жители, которые ждут ремонта дороги уже 7 лет.

"У нас есть пример улицы Линдишкю, есть дорога Реше, где община часто обращается в муниципалитет, и в Дирекцию автомобильных дорог, но им отвечают, что из-за нехватки средств ремонт пока невозможен, а тут вдруг эта дорога становится приоритетной", – сказала LNK консерватор Айсте Гедвилене.

Однако собравшиеся консерваторы подверглись критике со стороны жителей Смигляй. "Как вам такой молодой не стыдно? – возмущались соседи в ответ на слова Гедвилене о том, что при принятии решения Сквернялис не отстранился. – Позор, позор. Вы здесь не живете".

Часть соседей премьер-министра уверяли, что уже несколько лет ждали ремонта дороги.

"Община из 300 человек с маленькими детьми, с пенсионерами, – сказал один из соседей. – Эта дорога, которую вы называете хорошей, много лет была вообще непроездной. Господа, о чем вы говорите?"

Консерватор Юргис Разма сказал, что порядок для всех должен быть одинаковым.

"Тут нужны были усилия определенных министров, чтобы выделили деньги. Я думаю, нужны были усилия, чтобы мэрия Вильнюсского района приняла такое решение, чтобы эта дорога стала приоритетной, – сказал Разма. – Там, как мы знаем, доминирует большинство Избирательной акции поляков. Наверное, тут уже министр постарался ради благосостояния премьера".

Жители Смигляй не считают, что асфальтирование дороги связано с премьер-министром. "Я думаю, тут нет никакого чуда", – сказал житель Артурас и прибавил, что жители много раз обращались с просьбой о ремонте дороги.

Однако иного мнения придерживаются жители Линдинишкес (Вильнюсский район). Жители говорят, что ждут ремонта дороги 7 лет.

"Жаль, но, наверное, в этом районе важные люди не живут?" – сказала одна из жительниц Линдинишкес. Каждый день по этой дороге домой ездит и консерватор Юстас Джюгялис.

Он сказал LNK, что ждет ремонта 7 лет. Он родился в Линдинишкес.

Разма сказал, что больше всего в этом решении сомнений вызывает тот факт, что Сквернялис участвовал в принятии решения о ремонте дороги, ведущей к его дому.

"Когда правительство принимало это решение, которое определило приоритетность дороги, ведущей к дому премьер-министра, разве не должен был премьер отстраниться? Сейчас все прикрывают тем, что он якобы не знал. Я думаю, премьер сам возможно не должен был все изучать до мелочей, но министр должен был обратить внимание премьер-министра", – сказал LNK Разма.

Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич сказал, что он тут ни при чем, решение принял муниципалитет.

На ремонт дороги, ведущей к дому премьер-министра выделено почти 300 000 евро.