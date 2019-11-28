Погода: в Литве прогнозируют осадки

В четверг днем, начиная с юго-западных районов, над Литвой появятся дождевые облака. В большинстве районов будет пасмурно, прогнозируют дождь. На востоке страны местами выпадет мокрый снег, будет скользко.

Температура воздуха в четверг в Жемайтии составит 3-5, на взморье до 7-8 градусов тепла, на востоке будет холодно: в Утене, Игналине и Вильнюсе 2 градуса тепла. Сильный юго-восточный ветер на взморье усилится до 14 м/с.

В ночь на пятницу облака понемногу рассеются, появятся прояснения, местами ожидаются осадки. Усилится ветер, на западе его порывы составят 15-18 м/с. Температура почти не изменится: в Вильнюсе будет 2, в Каунасе, Шяуляй и Паневежисе 3, в Клайпеде 6 градусов тепла. Днем придут дождевые облака, более обильные дожди возможны на западе, в других районах осадки будут незначительными. Несмотря на высокую влажность, немного потеплеет: в Вильнюсе, Шяуляй и Паневежисе будет 6, в Каунасе 7, у моря 8 градусов тепла.

В выходные похолодает. Будет дуть неспокойный западный ветер. Ночью в большинстве районов прогнозируют осадки.