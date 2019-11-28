Аркадий Бабченко: "Украину надо срочно вытягивать за уши" Специально для DELFI

Стремление к миру с Россией обрекает Украину на гражданскую войну, уверен известный журналист и блогер Аркадий Бабченко.

- После двух лет вынужденной эмиграции из России в Украину, 3 ноября 2019 года Аркадий Бабченко вновь сообщил, что уезжает в эмиграцию. Куда – пока предпочитает не раскрывать. Он себя считает украинцем, но в бóльшей безопасности пока себя чувствует за пределами новой родины. Свой отъезд мотивировал несогласием с политическим курсом и действиями нового президента Владимира Зеленского, избранного весной этого года. В интервью DELFI Аркадий Бабченко объяснил, чем опасна для Украины".

- После того, как вы покинули Украину, на свободу был выпущен Борис Герман, которого Киевский суд признал виновным в организации на вас покушения. Ощущаете ли вы угрозу своей жизни? Какую роль вопрос личной безопасности сыграл в вашем отъезде из Украины?

- Безусловно, я себя в безопасности не чувствую и постоянно принимаю меры. Первое прошение о помиловании Борис Герман подавал еще до выборов, в апреле. Тогда ему тогда отказали – видимо, решили, что не время. А сейчас, похоже, пришло время выпускать из тюрьмы организаторов террористических актов. Возможно, чувствуют, что поменялись установки. Но мы, моя семья, решили не ставить на себе эти эксперименты и тихонечко уехать. Про себя подумали: давайте, мы отойдем в сторонку, постоим за заборчиком и посмотрим, что будет дальше.

- Насколько спонтанно было принято решение об отъезде?

- Конкретного момента – "все, сегодня проснулись и решили – уезжаем" – не было. Это не спонтанное решение, оно было принято в результате размышлений, наблюдений, попыток анализа того, что происходит. Я пришел к выводу, что этот выбор Украины – трагическая ошибка. У нас в стране идет война. А тут вдруг – давайте посмотрим, что получится, если во время войны главнокомандующим назначить табуретку.... Я боюсь, что хорошего выхода из этой ситуации нет. У меня очень пессимистический прогноз развития ситуации в Украине.

Без права на ошибку

- Вы себя в шутку порой называете "Дед Ванга", часто "вангуете", что все будет плохо, и во многом, кажется, авансом возлагаете вину на нового президента. Но в истории, например, с "Украингейтом" (см. справку ниже), которая нанесла большой урон репутации Украины на международной арене, ответственность ведь все-таки больше лежит на американской стороне? Зеленский же был совсем неопытным политиком...

- Да, есть вина американской стороны. Действительно, он неопытный политик, только пришел и ничего не понимал. Когда вернули российскую делегацию в ПАСЕ, Зеленский сказал, что, мол, это все было принято до нас, от нас ничего не зависело.

Одно только "но". Я, Аркадий Бабченко, еще за полгода до выборов писал: если вы думаете, что все это обойдется без последствий, то это не так. К вам сейчас присматриваются, на вас сейчас смотрят, потому что политики на международной арене увидели, что президентом Украины, скорее всего, станет Владимир Зеленский. Они читают слоганы, с которыми вы идете к власти, делают свои выводы.

Проходит полгода, выбирают Зеленского, Россию возвращают в ПАСЕ. Проходит еще полгода и из допросов мы узнаем, что Мария Йованович, которая до 20 мая 2019 года была послом США в Украине, дословно говорит следующее: мы обратили внимание на Зеленского в ноябре, после чего начали возить на встречи с американскими випами, потому что поняли, что скорее всего президентом станет именно он.

Так вот, он неопытный политик, и Трамп его использовал. Но, извините меня, когда вы идете к проктологу делать колоноскопию, то хотите, чтобы это был опытный доктор. Вам ведь не все равно, порвет он вам все внутри или нет? Если ты неопытный политик, то какого, б...ть, хера лез в президенты воюющей страны? Тебя кто-то за уши тянул? Если вы ошибетесь и не поставите в этом интервью нужную запятую – это один уровень ответственности. А если ошибается главнокомандующий воюющей страны, то ответственность совсем другая.

-Но тем не менее Зеленский на посту президента всего с 20 мая этого года. Может, надо немного запастись терпением и все же дать шанс новому президенту?

– Человек уже полгода у власти. За это время Мировой валютный фонд уже ушел из страны, Россию вернули в ПАСЕ, Макрон уже целуется в десны с Путиным, уже разговор в стиле "мир-дружба-жвачка". Сивоха (советник секретаря Совета по Национальной Обороне Украине Сергей Сивоха – DELFI) на днях заявил, что надо просить прощения у жителей Донбасса.

А Коломойский недавно хвалился, что "Приват-банк" ему вернут в любом случае и МВФ об этом в курсе. А какое он дал интервью New York Times! Так что, мне кажется, политика это команды говорит сама за себя.

- В этом интервью украинский миллиардер Игорь Коломойский предлагает стране отвернуться от Запада и дружить с Россией и брать у нее деньги. При этом Зеленский отреагировал на эти слова, сказав, что это дело государства, что "о международной политике Украины думать должен президент, правительство и общество, а не какой-либо бизнесмен". В чем причина такой активности Коломойского и как воспринимать эту заочную перепалку? Украинский президент пытается демонстративно дистанцироваться от своего бывшего босса?

- У Зеленского нет другого выхода. Это естественный вариант развития событий. Он случается всегда и везде у таких марионеток, ставленников того или иного олигарха. В конце концов интересы ставленника расходятся с интересами патрона: ставленник начинает считать, что он действительно самостоятельная фигура, что никакой патрон ему не нужен, и у них начинается конфликт.

Ровно тоже было в России – Путин и Березовский. Типичнейшая ситуация. Вопрос в том, успеет ли марионетка к тому моменту, когда она войдет в конфликт с олигархом, действительно стать субъектом, самостоятельной фигурой и набрать достаточной силы. Путин успел. Но за Путиным было КГБ. А за Зеленским? Шуты из "95-го квартала"? Команда КВН? Мне кажется, он такую власть не успеет набрать. Поэтому сейчас, если не реальный руководитель страны, то уж серый кардинал точно – это, безусловно, Коломойский. Он озвучивает свои желания, и все понимают, что реальный игрок – это он. А Зеленский хочет войти в историю Украины как великий миротворец. Но у него, безусловно, это не получится.

На условиях Москвы

- Что Вы ожидаете от саммита в "нормандском формате" (встречи президентов Украины, России, Германии и Франции), намеченном на 9 декабря? Хайко Маас, глава МИД Германии, заявлял о необходимости решить ситуацию с самопрозглашенными ЛНР И ДНР дипломатическим путем. Насколько это реально?

- Можно ли разрешить эту ситуацию, если Россия оккупировала часть украинской территории, переговорами между Россией и Украиной? Какие здесь могут быть дипломатические пути?!

Мой прогноз такой: 9 декабря будет принята "формула Штанмайера" в том или ином ее виде (формула предполагает проведение выборов в ЛНР и ДНР, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными, после чего в Украине должен вступить в силу закон об особом статусе этих территорий – DELFI). И это де-факто равно капитуляции Украины.

- Незадолго до объявления об этом саммите, Россия со своей стороны тоже пошла на уступку – отпустила украинские военные корабли, захваченные год назад в Керченском проливе. С какой целью это делает Москва?

- Конечно, это был аванс Зеленскому. Первый аванс был, когда отпустили одиннадцать политзаключенных, включая Олега Сенцова, и моряков с этих кораблей. С российской точки зрения, этот аванс, безусловно, оправдался. А возврат кораблей – это подтверждение намерений. Дмитрий Песков сказал же, что темы разговоров, намеченных на 9 декабря, согласованы со всеми сторонами и Россию они полностью устраивают. А раз Россию полностью они устраивают, то можно предположить, какие это будут решения.

Foto: Reuters

"Проблемы 2024" не существует

- Но Кремль, возможно, также идет на некоторые уступки на международной арене, потому что ему еще предстоит решить "проблему 2024" – каким образом Владимир Путин останется у власти после истечения последнего законного срока...

- Нет никакой "проблемы 2024". Абсолютно. Путин у власти будет до самой своей смерти. А как это будет сделано технически, это неважно. Конституцию перепишут, Госсовет создадут, Беларусь присоединят.

– Для Литвы вопрос присоединения Беларуси очень чувствительный!

– Литва все-таки, слава Богу, находится в НАТО. И это огромное спасение для Литвы – она успела. Но я не исключаю того, что "Советский Союз 2.0" теперь может оказаться в сорока километрах от Вильнюса.

Кто-то из моих знакомых, не помню кто, может даже, Владимир Соловьев, когда с ним еще можно было общаться, лет 10-15 назад пришел со встречи с президентом и сказал: "Путин сошел с ума!" Сошел с ума не в переносном, а в прямом смысле слова: он окружил себя попами, и эти попы стали ему втолковывать, что он мессия и что он пришел для спасения России.

У меня ощущение, что это абсолютная правда, потому этот человек видит себя возрождателем великой Российской империи. Поэтому стратегически решение о присоединении, завоевании, оккупации, аннексии, включении или проведении референдума в Беларуси уже принято. То, что ее примут, не сомневаюсь. Вопрос в том, как эту "свадьбу"оформят.

- А как Литва, с учетом изменения смены руководства в Киеве, должна себя стратегически вести в отношении Украины?

- В Украине сейчас решается судьба Европы. Украину надо срочно за уши вытягивать из этого совка, который заново пытается ее поглотить. Но если сама Украина хочет с этим мириться, если ее легитимно и большинством населения избранный президент говорит о том, что надо целоваться с Россией, то я не знаю, что тут делать...

Политика "волшебного пенделя"

- Разные эксперты тем не менее говорят, что Украина – не Россия, что украинцы более принципиальны и не дадут президенту переступить определенную черту в отношениях с агрессором, что такой президент не продержится долго у власти...

В этом-то и проблема.

- То есть, на ваш взгляд, новый Майдан неизбежен?

- Если эта власть продолжит этот курс, думаю, что новый Майдан неминуем. Точнее Майдана как такового, то есть относительного мирного трехмесячного стояния, которое было в прошлый раз, уже не будет. Страна уже шестой год воюет, она уже привыкла к крови, привыкла воевать и убивать, в стране черт знает сколько оружия... Первейшая вспышка, один выстрел в любую сторону – это сразу будет месилово, которое перерастет если не в Гражданскую войну, то уж точно в войну в Киеве. Большего подарка для агрессора, чем революция в захватываемой стране, просто сложно себе представить.

- Но гражданское общество, которое тоже понимает эту угрозу, думаю, не сидит на месте?

- Гражданское общество, безусловно, активное. Слава Богу, что украинские активисты тоже осознают эту опасность. Они понимают, что если будет новый Майдан, то Украина свалится в войну и будет совершенно точно оккупирована, но если ничего не делать, то эта власть сдаст Украину. И они прибегают к "политике волшебного пенделя". Они пытаются давать власти "волшебного пенделя", когда та начинает переходить границу и запускает свои ручонки куда не нужно, и при этом не ввергнуть ситуацию в хаос. Они балансируют на этой очень тонкой грани. И, на мой взгляд, это единственно возможный путь. А получится или не нет – посмотрим.

Украингейт (Ukrainegate) - скандал в США, связанный с попыткой Дональда Трампа заставить Владимира Зеленского возобновить в Украине расследование деятельности Хантера Байдена, сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и возможного кандидата на президентских выборах в США в 2020 году от Демократической партии, и взять на Украину, вместо России, вину за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 года. Дональд Трамп требовал от Зеленского предоставить компрометирующие материалы в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи. После появления информации о злоупотреблении Дональдом Трампом своим положением Демократическая партия США инициировала процедуру импичмента действующему президенту.