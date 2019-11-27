Зеленский: Абромавичюс вправе оставаться во главе "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что литовец Айварас Абромавичюс вправе оставаться во главе государственного оборонного предприятия Украины "Укроборонпром".

По словам президента, несмотря на то, что у А. Абромавичюса есть литовское гражданство, он не является государственным служащим Украины.

"Он вправе занимать ту должность, которую занимает, так как он не является государственным служащим", – сказал В. Зеленский журналистам в Вильнюсе в среду.

"В принципе я могу обратиться к господину Абромавичюсу и сказать, что он должен отказаться от того или иного гражданства, но мне кажется, что мы выбирали новую власть, считали приоритетом то, чтобы человек был профессиональным, не нарушал законы, а все остальное, мне кажется, не такой уж и приоритет", – сказал он.

Президент назначил А. Абромавичюса главой "Укроборонпрома" в конце августа.

А. Абромавичюс в 2014–2016 годах работал министром экономики Украины. В феврале 2016 года он подал в отставку, заявив, что группы интересов блокируют его реформы.

В июне этого года А. Абромавичюс был назначен членом наблюдательного совета "Укроборонпрома". Тогда он обещал обуздать коррупцию и реорганизовать предприятие, начав с аудита финансов.

Во время предвыборной кампании "Укроборонпром" привлек к себе внимание из-за журналистских расследований о коррупции в оборонном секторе.

Оборонный концерн упоминался в сообщениях о том, что советник экс-президента Петра Порошенко якобы разбогател на контрабанде, когда близкие к властям лица возили из России детали военного оборудования.

"Укроборонпром" уверял, что не совершал ничего противозаконного, и называл сообщения СМИ манипуляциями.

На этом предприятии работает около 80 тысяч человек.