Наркевич не намерен уходить: "проводится акция по моей дискредитации"

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич говорит, что проводится организованная акция по его дискредитации, но уходить с должности он пока не намерен.

"Пока не намерен (уходить). Потому, что проводится акция по моей дискредитации", – сказал министр журналистам в правительстве в среду.

Он также сказал, что в последнее время не говорил с премьером Саулюсом Сквернялисом о своем будущем на должности министра транспорта.

Президент Гитанас Науседа в среду сказал, что представит свою оценку и решение по Наркевичу "в самое ближайшее время".

На вопрос, как он расценивает это высказывание президента, министр ответил, что никак.

"Никак не расцениваю", – сказал Наркевич.

Наркевич подвергся критике оппозиции за увольнение правления почтовой компании "Почта Литвы" (Lietuvos pastas), визит в Объединенное Арабские Эмираты, финансирование ремонта некоторых дорог и обстоятельства проживания в парламентской гостинице.

Науседа неделю назад, 20 ноября, выразил уверенность, что министр в течение нескольких недель "должен разобраться с тем, что натворил", и "устранить кавардак", а если это не будет сделано, то обещал поговорить о министре "по существу".

В среду после встречи с находящимся в Вильнюсе президентом Украины Владимиром Зеленским Науседа сказал, что представит свою оценку ситуации быстрее, чем в течение двух недель, однако на совместной пресс-конференции от подробных комментариев воздержался.

"Не хотелось бы сейчас засорять эфир такими словами, как "кавардак", говоря о добрых отношениях Украины и Литвы (...). Говоря "в самое ближайшее время", я имею в виду точно не двухнедельный срок", – сказал литовский президент.

Наркевича делегировала в министры транспорта партия Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей, которая в этом году присоединилась к правящей коалиции после выборов президента.