Советник премьера Литвы: асфальтирование улицы - медвежья услуга

26 ноября появилась информация о том, что на государственные деньги асфальтируют улицу, на которой живет премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас сказал, что это "медвежья услуга" оказанная главе правительства. Малинаускас сказал DELFI, что появившуюся информацию сложно опровергнуть. "Сейчас приходится оправдываться, как будто этот план был задуман заранее", – сожалел он.

Малинаускас сказал DELFI, что в течение долгого времени вопрос асфальтирования этой улицы был заморожен. Однако все изменилось, когда местные жители решили сами приложиться к осуществлению проекта.

"В прошлом году премьер-министр вместе с соседями, жителями той же улицы, которые согласились, за свой счет привели в порядок участок улицы до своих домов, заасфальтировали его. В 2015 году эта дорога была включена в список дорог, нуждающихся в ремонте. Все просили привести ее в порядок, но она не отвечала критериям и никогда не была в числе первых в очереди. Но поскольку жители стали приводить ее в порядок за свой счет, уже стали говорить, что ее приоритет растет и могли бы заасфальтировать еще 1,5 км на деньги муниципалитета" – сказал DELFI Малинаускас.

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"В этом году резерв был выделен 18 муниципалитетам. Удовлетворили почти все заявки, включая заявку Вильнюсского района", – сказал он.

Малинаускас сказал, что на вопрос, почему выбрали эту улицу, должны ответить Министерство транспорта и мэрия Вильнюсского района.

Он уверял, что премьер-министр ничего об этом не знал.

"Я говорил с премьером, знаю его позицию. Он не знал, куда пойдут эти деньги. Мы выясняем, согласовывали ли с кем-нибудь этот вопрос. Я интересуюсь в канцелярии правительства, спрашиваю, знали ли они, куда пойдут деньги. Тут нет ничего плохого, это по закону, просто премьер не участвовал бы в принятии решения", – сказал Малинаускас.

Советник премьер-министра сказал, что вице-министр транспорта Владислав Кондратович заверил, что он ничего с муниципалитетом Вильнюсского района не согласовывал.

По словам Малинаускаса, сейчас будут асфальтировать ту часть дороги, которой премьер даже не пользуется.

Он сказал, что премьер готов ответить на все вопросы после того как врачи разрешат ему вернуться на работу.

"Его позиция такова – он вернется на работу и ответит на все вопросы журналистов. Он не видит никакой проблемы в связи с дорогой, поскольку все процедуры были законными, это старый вопрос. Он просил напомнить еще раз, что часть дороги привел в порядок на свои деньги", – сказал Малинаускас.

Он предложил вспомнить, что несколько лет назад служебная машина премьер-министра "выглядела так, как будто участвовала в гонках по бездорожью". "Дорога была небезопасной" – напомнил Малинаускас.