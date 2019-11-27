Представитель профсоюза: водителям за участие в протесте платят 100 евро

27 ноября в Вильнюсе одновременно проходят две акции протеста. Литовские перевозчики протестуют против повышения зарплат водителям, а часть водителей в то же время проводит ответный протест, уверяя, что нуждаются в улучшении социальных гарантий. По словам главы Профсоюза водителей, за участие в акции перевозчики платят водителям.

С 11 ч. началась акция ассоциации Linava - тягачи с траурными украшениями в сопровождении полиции наворачивают круги по центру Вильнюса.

В эфире Žinių radijаs генсек ассоциации Linavа Мечисловас Атрошкявичюс сказал, что в акции примут участие 10–12 тягачей. Сообщается, что частью тягачей управляют сами предприниматели, однако другими управляют водители.

В то же время, у здания правительства, протестуют профсоюзы - водители собрались на пикет с белыми повязками или бинтами на руках, чтобы показать, что дальнобойщики вынуждены работать даже если у них болят руки или наложен гипс, поскольку не получают нормальные пособия по болезни.

Председатель Профсоюза водителей Йовита Янчаускене в эфире Žinių radijаs сказала, что ассоциация Linava протестует против своих же работников, против улучшения их социальных гарантий. Она сказала, что несколько лет с ассоциацией Linava пытались говорить об улучшении положения водителей, увидев, что все усилия тщетны, власти решили принять соответствующие решения.

"Был представлен анализ Центробанка Литвы, согласно которому при повышении коэффициента до 2,5 бизнес не понесет никакого ущерба. Мы считаем, что данные ЦБ верны, на них ничто и никто не влиял: ни бизнес, ни государство", – сказала Янчаускене в ответ перевозчиков на реплику о развале бизнеса.

Она прибавила, что среди работодателей есть честные, но такие далеко не все.

"Сейчас зарплата составляет лишь треть доходов, остальное - суточные. Мы прекрасно знаем, что 70% работников в этом секторе - водители из третьих стран, поскольку литовцы становятся слишком дорогой рабочей силой, работодатели не хотят делиться прибылью", – сказала Янчаускене.

Она информировала, что работодатели предлагают водителям деньги за участие в протесте.

"Мы призывали водителей не участвовать, но среди водителей послышалась информация, что предлагают 100 евро за езду по Старому городу Вильнюса", – сказала председатель профсоюза.

Генсек ассоциации Linavа Атрошкявичюс сказал Žinių radijаs, что частью тягачей будут управлять сами предприниматели. По его словам, нередко представителям маленьких компаний самим приходится садиться за руль и отправляться в рейс.

По его словам акция будет длиться около часа. Он отметил, что никаких переговоров с работодателями не было, а решение повысить коэффициент было поспешным, был нарушен порядок принятия закона.

"Если мы живем в цивилизованном государстве, хотим, чтобы власти уважали бизнес, который все же содержит власть, власть ведь бизнес не содержит. В последнее время бытует неприемлемый для нас взгляд на бизнес - постоянно сталкивают группы, отношение к бизнесу странное", – сказал он, заметив, что бизнес изображают как зло.

Он также был возмущен, что предпринимателей изображают как олигархов.

"Их представляют как олигархов, представителей крупного бизнеса, а 85% наших перевозчиков - малый и средний бизнес. Процессы те же, что 10–15 лет назад с торговлей. Если мы хотим, чтобы малый бизнес исчез и остались 10 крупных транспортных компаний, возможно, так и случится. Сегодня люди этого не понимают, представляют предпринимателей как олигархов", – сказал он.

Атрошкявичпс заметил, что социальные гарантии водителей сейчас не хуже, чем у пожарных-спасателей.