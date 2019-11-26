Советник президента Литвы: мы поддерживаем создание гражданского общества в Беларуси

После того как глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусскую оппозицию финансируют через Литву, советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите подчеркнула, что одна из целей внешней политики Литвы – поддержка гражданского общества в Беларуси.

По ее словам, дружеский диалог с Беларусью проходил перед пятничной церемонией государственных похорон руководителей и участников восстания 1863-1864 гг.

"Мы считаем, что нужно придерживаться нескольких линий: одна - вести переговоры с белорусской властью, что и делалось. Также во время похорон говорили с премьер-министром Беларуси, который, кстати, приехал с благими намерениями, говорил о возможных путях сотрудничества. Другая линия - поддержка гражданского общества в Беларуси", – сказала Скайсгирите в интервью Žinių radijаs.

Как пример такой помощи она указала работу в Литве Европейского гуманитарного института.

"Мы понимаем, что инвестиция в этих молодых белорусов, их умы, и их познание демократии не пройдет даром, в будущем это окупиться", – сказала советник Науседы.

Глава Беларуси Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция финансируется Германией и США через Литву и Польшу.