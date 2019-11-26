Дополнительные 300 000 евро на дороги Вильнюсского района получила улица премьера

Из выделенных дополнительно на асфальтирование дорог Вильнюсского района 300 000 евро почти всю сумму выделили на одну улицу – на ней живет премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Эту улицу включил в конце октября в список подлежащих ремонту совет самоуправления Вильнюсского района, а спустя пять дней правительство предоставило деньги на проведение работ, пишет портал 15min.lt.

Советник Сквернялиса Томас Бержинскас в присланных порталу ответах заметил, что улица Упес не упоминается в решении правительства: "постановлением от 30 октября правительство не выделило средства на асфальтирование или ремонт ни одной конкретной улицы или дороги".

Как пишет портал, это неправда – конкретные улицы в решении указаны.

Самоуправление Вильнюсского района признало, что улицу было решено ремонтировать и потому, что об этом попросил охраняющий премьера Департамент охраны руководства (ДОР).

Агентство BNS сообщало, что ставший министром транспорта Ярослав Наркевич предложил правительству перераспределить 3,3 млн. евро из резерва Программы надзора и развития дорог. С указанием, что деньги выделяются на внедрение средств для обеспечения безопасного дорожного движения на дорогах местного значения в самоуправлении с компактным проживанием национальных меньшинств, ассигнования были увеличены для Тракайского и Вильнюсского районов. На дороги местного значения в Вильнюсском районе кабмин согласился выделить дополнительно 300 000 евро.

Почти вся эта сумма пошла на ремонт улицы Упес в деревне Смигляй – на этой улице живет премьер.

Пресс-атташе самоуправления Вильнюсского района Йоланта Гульбинович подтвердила 15min, что ремонт улицы проводится на дополнительно предоставленные правительством средства, ее капитальный ремонт обойдется в 299 973 евро – это почти вся выделенная дополнительно сумма. По словам Гульбинович, 22 октября самоуправление обратилось в Министерство транспорта с просьбой выделить дополнительные деньги на районные дороги, правительство согласилось предоставить часть запрошенных средств, и сейчас начат капитальный ремонт участка улицы Упес протяженностью примерно 1,5 км.

Гульбинович сказала, что самоуправление не раз получало жалобы не только жителей, но и охраняющего премьера ДОР на опасное состояние дорожного покрытия улицы Упес и просьбы ее реконструировать.

Директор ДОР Римантас Моцкявичюс подтвердил порталу 15min.lt, что департамент не раз обращался в самоуправление, однако он уточнил, что они не просили заасфальтировать улицу, а только привести ее в порядок.