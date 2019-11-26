В Литву идет зима: уже ясно, когда всю страну накроет снег

В Литве готовятся к приходу Рождества, жители с нетерпением ждут, когда же выпадет снег.

Несмотря на то, что первый снег в Литве уже был, он надолго не задержался, пока в Литве зимой и не пахнет. В ближайшие дни ожидается потепление, а вот в выходные синоптики прогнозируют снег. Правда, пока сложно сказать, надолго ли задержится снежный покров.

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Тадас Кантаутас сказал, что снег в Литве выпадет разве что в конце недели.

"Это может быть в субботу или в воскресенье. Пока еще есть немало времени, но, похоже, что снег выпадет по всей Литве", – сказал он.

По словам специалиста, в ближайшие дни в Литве будет тепло. В пятницу как ночью, так и днем будет выше нуля, похолодание ожидается с субботы.

"В выходные погода снова изменится: в субботу на смену дождю придет снег. Поскольку придет атмосферный фронт, переход ожидается по всей Литве. Все будет зависеть и от того, как скоро этот фронт пройдет. От этого будет зависеть толщина снежного покрова: большая или маленькая. Возможно, где-то снега выпадет немного, где-то снега будет больше. Но поля побелеют во многих районах", – сказал синоптик.

Сколько времени снег пролежит, сказать сложно. Вероятно, холодный воздух продержится несколько дней, но надолго ли он здесь останется, сказать пока сложно.

Кантаутас напомнил, что синоптики делают прогнозы на ближайшие несколько дней: а в последние два дня – точность прогноза снижается. На вопрос, есть ли рядом с Литвой зоны холода, которые могли бы прийти в страну, синоптик сказал, что сейчас антициклон, который охватил Восточную Европу, находится над Россией, но для Литвы он не представляет опасности.

"В той части Восточной Европы температура в понедельник утром составляла -17 градусов. Там холод установился. В Литве у нас установилась пасмурная погода, тучи не дают воздуху охладиться и ночью, однако днем не дают воздуху прогреться. Пока у нас нет большой разницы между дневной и ночной температурами, а, к примеру, в России, где ночи ясные, ночью температура сильно снижается, а днем бывает 5–6 градусов мороза. Мы находимся на окраине этого антициклона, нас зацепило похолодание, но самый холодный воздух остался в глубине континента", – сказал синоптик.

Кантаутас сказал, что маловероятно, что этот антициклон зацепит Литву, поскольку сейчас в Западной Европе активны циклоны, которые понемногу идут в Литву и в ближайшие дни принесут потепление.

"Однако именно в субботу мы снова ощутим похолодание, вместо дождя пойдет снег", – сказал собеседник. Согласно прогнозам, в субботу будет от –1 до 4 градусов тепла, а в воскресенье уже будет ниже нуля.

"Будет ветрено, пасмурно, а антициклон не планирует возвращаться, поэтому по ночам будет 2–7 градусов мороза, днем – около 0", – сказал Кантаутас.

По словам синоптика, если в выходные снег и выпадет, то он вряд ли будет началом настоящей снежной зимы.