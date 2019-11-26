Советник президента Литвы критикует решение Макрона о спецпосланнике по отношениям ЕС и РФ

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите во вторник подвергла критике решение президента Франции Эммануэля Макрона о назначении специального посланника, ответственного за активизацию отношений Евросоюза (ЕС) и России.

"Я бы сказала, что это, наверное, посланник Франции по отношениям с Россией, а не всего ЕС, потому что чтобы назначить посланника ЕС нужно согласие всего руководства ЕС", – сказала во вторник радиостанции Ziniu radijas главный советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.

О назначении нового спецпосланника в пятницу сообщило новостное агентство Bloomberg. Эту должность будет занимать бывший посол Франции в США Пьер Вимон.

Э. Макрон считает, что с Россией необходимо сотрудничать в областях кибернетической безопасности и обороны, указало агентство.

С целью обсуждения перспектив сотрудничества французский лидер уже направил в Москву представителя по вопросам цифрового права Анри Вердье.

Чуть раньше в этом месяце Э. Макрон заявил, что хотел бы улучшить отношения с Россией.

А. Скайсгирите сказала, что общаться с Россией имеет смысл только в том случае, если ставить целью "возвращение России на путь международного права, чтобы были отведены войска с оккупированных территорий, с аннексированных территорий".

"Если говорить только о том, что можно было бы продавать русским больше своих товаров, но международные правила будут устанавливать только русские, то это бесперспективный путь", – сказала дипломат.