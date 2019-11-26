"Три мушкетера": Жемайтайтис, Зуокас и Паулаускас объединяют свои силы

Лидер "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис на прошлой неделе в интервью DELFI упомянул, что говорил о сотрудничестве как с главой Литовского союза свободы (либералов) Артурасом Зуокасом, так и с бывшим "трудовиком" Артурасом Паулаускасом, который возглавляет свое движение. Похоже, что беседы принесли результат.

Об этом 26 ноября в парламенте на пресс-конференции рассказали все трое политиков.

Цель Жемайтайтиса – новая либеральная политическая сила, в которой объединились бы несколько политических партий или движений перед парламентскими выборами.

Перед началом конференции Зуокас пошутил, сказав, что за столом сидят три мушкетера.

"Сегодня, я бы сказал, для меня настал памятный день. Несколько месяцев назад были начаты дискуссии, начаты по моей инициативе, их тема - может ли в Литве появиться крепкая политическая сила, объединяющая силы центра и либералов. Сегодня тот день, увенчанный конференцией, это результат трехмесячной работы. Мы нашли общее решение", – сказал депутат.

"В основе договора о сотрудничестве будут лежать два основных принципа – частная собственность и социальная чувствительность экономики. (…) Мы можем реализовать эти идеи, которых сейчас не хватает. Это очевидно. Ведь то, что происходит в политической жизни в последние три года - это большой промежуток, интересы людей не представляют, нет идей, вопроса частной собственности, не говорят о социальной ответственности", – сказал депутат.

Зуокас заметил, что после подписания соглашения политическая сила представит единый список для участие в парламентских выборах. Надеются, что со временем это станет одной силой. Соглашение подпишут во время пресс-конференции.

Политические силы договорились не конкурировать между собой в одномандатных округах.

По словам Паулаускаса, для политической силы важна идеология и идеи.

"Когда мне сегодня говорят, что идеология и идеи не имеют значения, я не могу с этим согласится. Должно быть ядро, объединяющее людей", – сказал Паулаускас.

"Процесс объединения - это процесс демонстрации силы, способность найти общий язык. Дробление - признак слабости. Мы хотим показать пример создания крепкого объединения", – сказал Паулаускас.

В тексте соглашения сказано, что идет подготовка к выборам 2020 года: общий список и в будущем одна политическая сила.

"В ближайшее время представим и новое название", – сказал Жемайтайтис.

Он сказал, что пока не может назвать время создания новой партии. Пока нет возможности назвать ни название, ни возможного лидера.

Политики сказали, что возможно, ни один из них не возглавит новую силу, возможно, будут искать новое, более популярное лицо.

Зуокас на пресс-конференции сказал, что планирует говорить с оставшимися двумя либеральными силами: Движением либералов и Партией свободы. Однако о результатах этих бесед говорить еще рано.