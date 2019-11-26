Об этом 26 ноября в парламенте на пресс-конференции рассказали все трое политиков.

Цель Жемайтайтиса – новая либеральная политическая сила, в которой объединились бы несколько политических партий или движений перед парламентскими выборами.

Перед началом конференции Зуокас пошутил, сказав, что за столом сидят три мушкетера.

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"Сегодня, я бы сказал, для меня настал памятный день. Несколько месяцев назад были начаты дискуссии, начаты по моей инициативе, их тема - может ли в Литве появиться крепкая политическая сила, объединяющая силы центра и либералов. Сегодня тот день, увенчанный конференцией, это результат трехмесячной работы. Мы нашли общее решение", – сказал депутат.

"В основе договора о сотрудничестве будут лежать два основных принципа – частная собственность и социальная чувствительность экономики. (…) Мы можем реализовать эти идеи, которых сейчас не хватает. Это очевидно. Ведь то, что происходит в политической жизни в последние три года - это большой промежуток, интересы людей не представляют, нет идей, вопроса частной собственности, не говорят о социальной ответственности", – сказал депутат.

Foto: DELFI / Kiril Čachovskij

Зуокас заметил, что после подписания соглашения политическая сила представит единый список для участие в парламентских выборах. Надеются, что со временем это станет одной силой. Соглашение подпишут во время пресс-конференции.

Политические силы договорились не конкурировать между собой в одномандатных округах.

По словам Паулаускаса, для политической силы важна идеология и идеи.

"Когда мне сегодня говорят, что идеология и идеи не имеют значения, я не могу с этим согласится. Должно быть ядро, объединяющее людей", – сказал Паулаускас.

"Процесс объединения - это процесс демонстрации силы, способность найти общий язык. Дробление - признак слабости. Мы хотим показать пример создания крепкого объединения", – сказал Паулаускас.

В тексте соглашения сказано, что идет подготовка к выборам 2020 года: общий список и в будущем одна политическая сила.

"В ближайшее время представим и новое название", – сказал Жемайтайтис.

Он сказал, что пока не может назвать время создания новой партии. Пока нет возможности назвать ни название, ни возможного лидера.

Foto: DELFI / Kiril Čachovskij

Политики сказали, что возможно, ни один из них не возглавит новую силу, возможно, будут искать новое, более популярное лицо.

Зуокас на пресс-конференции сказал, что планирует говорить с оставшимися двумя либеральными силами: Движением либералов и Партией свободы. Однако о результатах этих бесед говорить еще рано.