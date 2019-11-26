Департамент пока не запрещает хранилища алкогольных напитков, появившиеся в Вильнюсе

В столице Литвы осенью этого года появились хранилища крепких алкогольных напитков, в которых в любое время суток можно взять или "взять взаймы" у другого крепкий алкогольный напиток. Представители Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем говорят, что пока эти хранилища запрещать не будут.

Пять таких хранилищ в Вильнюсе появились в сентябре этого года. Жители могут с помощью специального мобильного приложения взять из такого хранилища напитки в любое время суток.

Услугу хранения алкоголя предлагает компания Artimiausias.lt. Представители компании подчеркивают, что они не занимаются торговлей алкоголя, они лишь держат в своих хранилищах алкоголь своего партнера – компании Žilva, у которой есть лицензия на продажу алкоголя.

ВРИО заведующего отдела контроля над табачными и алкогольными изделиями Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем Юозас Абрамавичюс сказал BNS, что расследование департамент пока еще не закончил, а возможность хотя бы временного запрета на предоставление такой услуги пока не рассматривается, поскольку это может осложнить дальнейшие судебные разбирательства.

"Они пока могут предоставлять свои услуги, у нас нет возможности назначать временные меры по ограничению деятельности. Мы можем только попросить их прекратить деятельность. Но вы понимаете, они инвестировали в это деньги, поэтому на нашу просьбу вряд ли отреагируют. А это прекращение деятельности было бы им на руку при рассмотрении дела в суде", – сказал Абрамавичюс.

Департамент пока выясняет, насколько активно пользуются этой услугой. По данным Абрамавичюса, проведены контрольные закупки, в ходе которых выяснилось, что в запрещенное время можно приобрести алкоголь.

"Расследование еще не завершено, конкретная дата его окончания не установлена, ноя я думаю, вопрос будут рассматривать в январе", – сказал специалист.

Компания Artimiausias.lt в своих правилах указывает, что клиенты должны заплатить регистрационный взнос, плюс однократную плату за хранение и затем могут брать товары, оставленные другими пользователями, а потом вернуть их или деньги за них в течение трех дней.

Напомним, что в Литве с января 2018 года алкоголь могут приобрести только лица старше 20 лет. Алкоголь в Литве продают с 10 до 20 ч., а в воскресенье - с 10 до 15 ч.

Парламент Литвы в настоящее время рассматривает поправки к закону, предложенные консерватором Паулюсом Саударгасом, в которых предлагается запретить деятельность таких хранилищ алкоголя или разрешить, но только во время, когда продажа алкоголя разрешена.