Важные для Литвы переговоры в ЕС о правилах для водителей грузовиков не дали результатов

На завершившихся во вторник утром важных переговорах ведомств Евросоюза (ЕС) об ужесточении правил для водителей грузовиков, которые, по словам литовских перевозчиков, будут способствовать вытеснению их с рынка западноевропейцами, соглашение так и не было достигнуто.

На переговоры о так называемом Пакете мобильности, расколовшем Восточную и Западную Европу, в Страсбург собрались представители Финляндии, представляющей государства-члены, Еврокомиссии (ЕК) и Европарламента (ЕП).

"Сегодня ночью мы долго вели переговоры с ЕП о всех трех частях Пакета мобильности I. Договоренность не достигнута", – сообщила во вторник утром в твиттере председательствующая в ЕС Финляндия.

Накануне переговоров Литва и еще пять стран Восточной Европы заявили, что предложенное европарламентариями требование периодически возвращать грузовики в страну регистрации будет способствовать загрязнению окружающей среды и таким образом препятствовать борьбе с изменениями климата, а запреты для водителей дальних рейсов отдыхать в кабине будут непропорциональными.

Министры транспорта Литвы, Польши, Латвии, Венгрии, Румынии и Болгарии в совместном письме предупредили, что переговоры "поворачивают в ошибочном направлении".

Они заявили, что "предлагаемое правило о возвращении грузовиков идет вразрез со свободой предоставления услуг, а также обязательно приведет к увеличению числа рейсов порожних транспортных средств по дорогам Европы и дополнительному загрязнению".

"Правило о возвращении грузовиков вместе с ужесточенным режимом для межгосударственной деятельности (...) будут идти вразрез с усилиями (...) по уменьшению эмиссии двуокиси углерода транспортными средствами", – говорится в письме министров, копию которого получило агентство BNS.

Министры заявили, что их страны потеряют рабочие места из-за "чрезмерного и непропорционального применения правил командирования работников" для деятельности грузового транспорта.

Министры также уверяют, что "из-за малой доступности безопасных стоянок запрет ЕС спать в кабине фактически ухудшит качество отдыха водителей".

Западноевропейцы утверждают, что ужесточение правил предотвратит злоупотребления и улучшит ситуацию работников. Европарламентарии предлагают обязать предприятия составлять такие графики, чтобы водители возвращались домой как минимум через каждые четыре недели.

Такие страны, как Франция и Германия, утверждают, что восточноевропейцы нечестно конкурируют за счет дешевой рабочей силы и она сопоставима с "социальным демпингом".

В случае достижения компромисса в так называемом триалоге, где заседают европарламентарии, ЕК и председательствующая в ЕС страна, соглашение еще должно быть поставлено на голосование в ЕП и государствах-членах.

Как говорят дипломаты, у обнародовавших письмо шести стран недостаточно голосов, чтобы заблокировать решение, поэтому многое будет зависеть от поведения представителей Финляндии.