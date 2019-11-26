На фестиваль китайских фонарей в Пакруоис съезжаются туристы со всей Литвы

В минувшие выходные посетители Пакруойского поместья могли увидеть великолепную коллекцию красочных китайских фонарей. Фестиваль будет открыт до 5 января.

Красочные драконы, змеи, поросята, цветы, экзотические животные – это лишь часть декораций, которые по ночам ярко освещают территорию поместья. Представитель компании Pilys–dvarai Ева Лукошявичюте сказала, что пока нет точных данных, сколько людей посетили поместье в первые выходные. Однако предполагают, что их было не меньше 12 000.

Организаторы надеются, что этот фестиваль привлечет не только местных туристов, но и гостей из-за границы. "К нам всегда приезжает немало гостей из Латвии, Польши, стран Центральной Европы и даже туристов из экзотических африканских стран и даже из Южной Америки", – сказала Лукошявичюте.

Портал DELFI уже сообщал, что на создание всех скульптур было использовано более 16 000 метров материала, напоминающего китайский шелк. Работы по подготовке длились три недели, над ними работали 20 творцов. До этого художники и декораторы работали в Китае.