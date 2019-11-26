В районе Кальненай появится новый торговый центр

Столичному муниципалитету были представлены проектные предложения, в которых видно, что рядом с ул. Гурю, по соседству с Минским шоссе, будет построен большой торговый центр. В новом торговом центре откроется аптека сети Gintarinė, кафе, несколько магазинов и магазин одной из торговых сетей, пишет Made in Vilnius.

Правда, пока не указано, магазин какой сети там откроется, однако можно предположить, что это будет магазин IKI или Maxima. Стоит отметить, что необычным будет, если рядом с аптекой Gintarinė откроется магазин Maximа. В магазине планируется торговый зал площадью 2300 м2.

До 9 декабря представители общества могут внести свои предложения по электронной почте rvstudija@gmail.com. Публичное обсуждение проекта состоится 9 декабря, в помещении Вильнюсской мэрии, на проспекте Конституциёс, 3, в 244 зале. Начало дискуссии в 18.00 ч.